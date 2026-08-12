Paradais lidera por quinto año el ranking de agencias creativas de Ecuador

Paradais se posicionó, por quinto año consecutivo, como la agencia más premiada de Ecuador, según el ranking Crema 2025 de Adlatina Group.

La medición evalúa el desempeño creativo de las agencias iberoamericanas a partir de los reconocimientos obtenidos en festivales internacionales, regionales y locales.

La agencia de publicidad ecuatoriana alcanzó 1.125 puntos durante el período analizado y consiguió una diferencia superior al doble frente a BBA, ubicada en segundo lugar con 498 puntos. Maruri ocupó la tercera posición con 318 puntos, seguida por Be Flamingo y Draftline.

Campañas ecuatorianas impulsan el reconocimiento creativo

El liderazgo de Paradais en la industria publicitaria de Ecuador se apoyó en campañas desarrolladas durante el último año.

Entre los trabajos destacados constan Report this ad, para Veris; Unlucky mentions, para Cris-Sal; Digna de cachetito, para McDonald’s; y Lag or bad, para Xtrim.

Las propuestas abarcan sectores como salud, gaming y retail, con estrategias orientadas a generar ideas creativas desde diferentes espacios de consumo.

El resultado también se suma a la presencia de la agencia creativa ecuatoriana en escenarios internacionales como Cannes Lions, One Show, D&AD y Clio Awards.

Además, Paradais se convirtió en la primera agencia de Ecuador en obtener un Gran Effie Latam y un Gran Effie Global Best of the Best, reconocimientos vinculados con la efectividad y creatividad publicitaria.

“Quedar primeros una vez es suerte; quedar primeros cinco años seguidos es una forma de trabajar”, señalaron José Serrano y José Reinoso, directores creativos ejecutivos de Paradais. Para los ejecutivos, el desafío no está únicamente en competir dentro de un ranking, sino en desarrollar mejores ideas cada año.

Cinco años consecutivos en el primer lugar

El ranking Crema de agencias de publicidad no mide facturación, sino el desempeño y la excelencia de los trabajos realizados para clientes locales.

Paradais ha ocupado el primer lugar nacional de manera consecutiva desde 2021 y mantuvo esa posición durante 2022, 2023, 2024 y ahora en la edición correspondiente a 2025.

Con este resultado, la compañía fortalece su presencia dentro de la publicidad y creatividad en Ecuador, en un escenario donde los premios obtenidos por las campañas se convierten en indicadores de desempeño creativo.

La ventaja alcanzada en el ranking 2025 consolida cinco años consecutivos de liderazgo y proyecta el trabajo de la industria publicitaria ecuatoriana hacia vitrinas regionales e internacionales.