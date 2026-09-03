Papelesa llena de color el Regreso a Clases 2026 con una colección para cada estilo

El inicio de un nuevo año escolar tiene sus propios rituales: estrenar cuadernos, organizar la cartuchera, preparar la mochila y escoger aquellos útiles que acompañarán meses de aprendizaje.

Para el Regreso a Clases 2026 en Ecuador, Papelesa presenta una colección que combina diseño, funcionalidad, tendencias y opciones para diferentes edades.

Con más de 56 años acompañando a generaciones de ecuatorianos, la compañía apuesta por una propuesta que busca convertir la preparación de la lista de útiles escolares en una experiencia vinculada con la creatividad y la personalidad de cada estudiante.

La colección reúne las líneas Estilo, Estilo Pro, Craft, Love y Estilo Kids, con alternativas que van desde cuadernos y lápices de colores hasta materiales de arte, organización y escritura. La propuesta está dirigida especialmente a las familias que se preparan para el regreso a clases en la Sierra ecuatoriana.

Cuadernos Estilo combinan diseño, resistencia y tendencias

Los Cuadernos Estilo ocupan un lugar central en la colección Regreso a Clases 2026. La línea mantiene características como su doble anillado y papel de alta blancura, pero incorpora diseños vinculados con personajes y universos reconocidos internacionalmente.

Entre las licencias que forman parte de la propuesta aparecen Toy Story 5, Stitch, Spider-Man, Sanrio y Harry Potter, entre otras. Así, los cuadernos dejan de ser únicamente una herramienta para las actividades escolares y se convierten también en un elemento con el que niños y adolescentes pueden identificarse.

La experiencia se complementa con stickers y artículos promocionales. Bajo la premisa de que “hay un Estilo para ti”, Papelesa plantea una variedad de diseños que busca responder a distintos gustos dentro de las aulas.

A esta oferta se suma Estilo Pro, que incorpora tendencias dirigidas a varias edades. K-pop, Pawsitive, Dinomite, Anime y Basic forman parte de las colecciones disponibles, mientras Make a Wish regresa con una propuesta visual inspirada en la estética kawaii. También se incluyen las colecciones IA y Space.

La línea económica de Estilo incorpora, además, cupones de KFC y el sorteo mensual de 30 mystery boxes. La propuesta incluye iniciativas con contenido educativo, como Guardianes, orientada a valores contra el abuso infantil, y una campaña de valores del Ministerio de Educación.

Craft transforma el material escolar en creatividad

El Regreso a Clases 2026 también llega acompañado por Craft, la línea de Papelesa enfocada en lápices de colores, materiales artísticos y complementos escolares.

Una de sus principales novedades es Colors Back, una narrativa audiovisual protagonizada por un grupo de adolescentes que enfrenta el desafío de devolver el color a una escuela envuelta por una misteriosa tormenta gris. La historia mezcla aventura y misterio para conectar el universo de los productos con una experiencia dirigida al público joven.

Dentro del portafolio regresan los lápices de colores Craft en presentaciones de 50 y 100 colores, además de su producto estrella de 16 colores con sacapuntas metálico. Según la información de la marca, estos productos utilizan pigmento vegetal y madera negra especial black softwood grade A, características pensadas para ofrecer intensidad de color y suavidad en el trazo.

La colección se amplía con el marcador escolar Super Jumbo, lápices artísticos numerados, crayones triangulares en caja metálica, lápiz grafito 2B, correctores, marcadores doble punta, libros para bocetear, masas moldeables y lápices acuarelables. De esta manera, Craft para el regreso a clases busca cubrir tanto las actividades escolares como los espacios de creación artística.

Love lleva las tendencias a cuadernos y accesorios

Los útiles escolares también pueden convertirse en una forma de expresar gustos y personalidad. Esa es la apuesta de Love by Estilo, una línea que incorpora códigos visuales, acabados y tendencias dirigidas principalmente al público adolescente.

Sus cuadernos incluyen recursos como foil metálico dorado, barniz con relieve texturado, portadas plastificadas y hojas decoradas. Para 2026 aparecen propuestas como Love & Shine, con acabados metalizados e interiores holográficos; Love Boho, elaborada con papel kraft reciclado y foil dorado; y Love Astral, que regresa con una nueva interpretación visual de los signos del zodiaco.

La oferta se completa con la edición limitada Luxe x Love, con efecto cuero y detalles de foil metálico, además de cuadernos reversibles de pasta dura y 200 hojas y la colección Twin, caracterizada por su doble portada.

Pero el universo Love va más allá de los cuadernos. La marca incorpora carpetas de doble argolla, separadores, hojas decoradas, planificadores, agendas permanentes, libretas y journals, junto con resaltadores neón y pastel, marcadores, clips y sets de organización.

En escritura, la propuesta incluye lápices grafito 2B, borradores jelly, gomas en barra con aromas, bolígrafos borrables y retractiles, además de sets escolares. Para quienes prefieren el arte existen pinceles con formas de unicornio y cola de sirena, acuarelas con aqua-brush, crayones, libros para bocetear y lápices de colores en distintas presentaciones.

“Hecho por mí, hecho con Love” acompaña a la colección como una invitación a que cada estudiante personalice su experiencia escolar.

Estilo Kids ayuda a completar la lista escolar

Para las familias que buscan resolver diferentes necesidades en un mismo portafolio, Estilo Kids se presenta como una alternativa para completar la lista de útiles escolares con productos destinados a escritura, arte y manualidades.

La línea incluye témperas, acrílicos, vinilos, acuarelas, mandiles, silicona, fomix, papel iris, papel crepé, cartulinas, papel de construcción, tijeras, lienzos, caballetes, plastilina y masas para moldear.

En escritura y actividades académicas ofrece lápices de grafito y marcación, borradores, gomas en barra, marcadores escolares, sacapuntas, juegos geométricos, compases y resaltadores. También cuenta con lápices de colores en presentaciones de 12, 24 y 36 unidades, además de crayones.

Con esta variedad, Estilo Kids para el regreso a clases apunta a acompañar las actividades cotidianas de los estudiantes y, al mismo tiempo, facilitar a las familias la búsqueda de los productos solicitados en las listas escolares.

Papelesa apuesta por las mochilas de la Sierra

La temporada de Regreso a Clases 2026 en la Sierra vuelve a movilizar a estudiantes y familias alrededor de una experiencia que trasciende la compra de útiles. Elegir un cuaderno, preparar los colores o estrenar una cartuchera forman parte de ese momento que marca el comienzo de una nueva etapa académica.

Papelesa reúne en su nueva colección licencias internacionales, tendencias, productos artísticos, opciones de organización y alternativas orientadas a distintas edades. La propuesta busca aprovechar sus más de 56 años de trayectoria para mantenerse presente en las mochilas y cartucheras de una nueva generación.

Desde los personajes que protagonizan las portadas de Cuadernos Estilo hasta el universo creativo de Craft, las tendencias de Love y la variedad de Estilo Kids, la compañía plantea un regreso a las aulas marcado por el color, la creatividad y la posibilidad de que cada estudiante encuentre productos acordes con su propio estilo.

Porque cada año escolar empieza con páginas todavía en blanco. Y este 2026, Papelesa quiere que los estudiantes de la Sierra comiencen a llenarlas con sus propias historias.