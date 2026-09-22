Pagos con Deuna crecen 85% durante el regreso a clases

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El regreso a clases en Sierra y Amazonía impulsó el uso de pagos digitales en Ecuador. Durante agosto de 2026, las transacciones realizadas a través del ecosistema Deuna crecieron 85% frente al mismo mes de 2025 y movilizaron 12,7 millones de dólares, según la información entregada por la compañía.

En total, Deuna procesó más de 266 000 transacciones durante agosto. El comportamiento coincidió con una temporada en la que los hogares concentran compras de útiles escolares, uniformes, libros, tecnología y otros productos necesarios para el inicio del año lectivo.

La compañía también reportó un aumento del 33% en compradores activos entre julio y agosto. El gasto promedio por compra pasó de 41,58 a 47,57 dólares, lo que muestra que, además de incrementarse el número de usuarios, también aumentó el valor promedio de las transacciones.

Papelerías y uniformes concentran el movimiento de regreso a clases

Las categorías directamente relacionadas con la temporada escolar mostraron comportamientos distintos durante agosto.

De acuerdo con los registros de Deuna, las transacciones en papelerías crecieron 2,5%, mientras que las realizadas en tiendas de ropa —principalmente relacionadas con uniformes— aumentaron 796% frente al mismo período anterior.

En la Sierra, el consumo se concentró además en establecimientos de retail, supermercados y comercios especializados en productos escolares. El documento menciona entre ellos a Coral Hipermercados, Dilipa y Almacenes Montero.

La información proporcionada incorpora también un análisis de Kantar Worldpanel, según el cual el comprador ecuatoriano visita actualmente nueve canales de compra y muestra decisiones cada vez más planificadas, con mayor atención a la conveniencia y las promociones.

Las promociones acompañaron el aumento de pagos digitales

Durante la temporada escolar, Deuna combinó su modalidad de pago con promociones vinculadas a reembolsos en librerías, tiendas de uniformes y establecimientos de útiles escolares.

Los beneficios dependieron del monto de compra y de los términos y condiciones correspondientes. La estrategia estuvo dirigida a una época en la que las familias concentran varios gastos en pocas semanas.

“Estamos frente a un consumidor que busca cada vez más soluciones que simplifiquen sus compras y le permitan obtener un mayor valor de cada transacción”, señaló Paula Carrera, Chief Commercial Officer de Deuna.

La ejecutiva agregó que la combinación de conveniencia, beneficios y alternativas digitales generó una respuesta tanto entre usuarios como entre comercios durante la temporada escolar.

Deuna vincula el crecimiento con nuevos hábitos de pago

Para la compañía, los resultados registrados durante el regreso a clases muestran que los medios digitales están ocupando un espacio mayor dentro de las decisiones cotidianas de compra.

El documento plantea que los consumidores no solo buscan completar sus compras con rapidez, sino también comparar beneficios y evaluar el valor de cada transacción.

Deuna señala que continuará desarrollando su propuesta alrededor de tecnología, beneficios y comercios, en un contexto en el que los pagos digitales se integran cada vez más a las compras habituales de los hogares ecuatorianos.