Novacero obtuvo la certificación ISO 19650-2 para metodología BIM en Ecuador

La transformación digital de la construcción en Ecuador suma un nuevo hito. Novacero se convirtió en la primera siderúrgica de América Latina y la segunda del mundo en obtener la certificación internacional SGS ISO 19650-2.

Es un estándar para gestionar información en proyectos desarrollados bajo la metodología Building Information Modeling (BIM).

Para Daniel Freire, subgerente Comercial y de Gestión de Proyectos de Novacero, entender el alcance del reconocimiento exige primero romper una idea frecuente: BIM no es simplemente un programa informático. “BIM no es un software o una herramienta en particular, sino una metodología de gestión de proyectos”, explica.

En el caso de Novacero, la certificación se aplica específicamente a la gestión documental de información técnica relacionada con su participación como fabricante de estructuras metálicas. Esto implica trabajar bajo estándares internacionales para recibir, organizar, compartir y utilizar los datos técnicos de un proyecto.

Construir primero en el mundo digital

Una de las claves de la metodología BIM en construcción es integrar las diferentes especialidades de una obra en un Entorno Común de Datos. Arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias pueden incorporarse a un modelo global para detectar incompatibilidades antes de iniciar los trabajos físicos.

“Es, prácticamente, como construir digitalmente antes de mover una piedra en el terreno”, resume Freire. En lugar de comenzar una obra y solucionar los inconvenientes conforme aparecen, BIM propone invertir más tiempo en planificación, analizar riesgos y resolver previamente las interferencias.

Novacero ya trabaja sus proyectos mediante un Entorno Común de Datos, coordinación multidisciplinaria y flujos de aprobación y revisión. Estos procesos permiten mantener trazabilidad de la información, reducir retrabajos y sustentar decisiones con datos.

“Tradicionalmente, los constructores han tratado de utilizar poco tiempo en la planificación”, señala Freire.

El problema, añade, es que corregir directamente en campo puede resultar costoso. La planificación BIM de proyectos busca invertir esa lógica: resolver digitalmente para después ejecutar físicamente.

BIM puede evitar errores que llegan hasta la estructura

Las ventajas no se limitan a tiempos y costos. Freire explica que existen obras donde, durante la ejecución, se descubre que una estructura no contempla pasos para tuberías de desagüe, instalaciones eléctricas u otros elementos.

Cuando esos inconvenientes no fueron previstos, una solución improvisada puede afectar la estructura. “Es allí donde se pueden generar puntos de falla”, advierte Freire. BIM permite identificar esas interferencias antes de fabricar y determinar técnicamente dónde debe ubicarse una perforación, ducto o paso y qué refuerzo necesita.

En las estructuras metálicas de Novacero, el proceso parte de la recepción del diseño en el Entorno Común de Datos. Posteriormente se procesan modelos digitales 3D, se coordinan interferencias entre disciplinas y se verifica su coherencia con los modelos de fabricación. Finalmente, se generan planos estructurales y de montaje, además de cuantificaciones y presupuestos.

Para Freire, esta planificación representa también una garantía adicional para el usuario final porque las soluciones llegan a construcción después de haber sido evaluadas y verificadas.

De 35 227 kilos de acero a un presupuesto más preciso

La construcción digital con BIM permite además trabajar con cantidades detalladas. “Si tengo una estructura que pesa 35 227 kilos, eso es exactamente lo que voy a fabricar”, ejemplifica Freire.

El modelo puede establecer también cuántos pernos requiere una estructura, la cantidad de placa colaborante para las losas o, desde otras especialidades, el número de puertas y las dimensiones de las ventanas. La consecuencia es una mayor precisión en materiales y una reducción de desperdicios.

Ese nivel de detalle impacta en los presupuestos. Freire señala que los desfases entre lo presupuestado y lo finalmente construido pueden generar problemas económicos, retrasar las obras y terminar afectando al comprador de un proyecto inmobiliario.

“Como el proyecto ya fue construido digitalmente, se puede conocer con mayor precisión cuánto costará antes de llevarlo al campo”, explica. Para el ejecutivo, BIM abre así el camino hacia una construcción industrializada con menos desperdicios, retrabajos y sobrecostos.

Un año de cambios dentro de Novacero

Alcanzar la certificación requirió aproximadamente un año. El proceso arrancó en 2025 e involucró transversalmente a áreas como Ingeniería, Investigación y Desarrollo, Administración de Proyectos y Tecnologías de la Información. La compañía creó además un equipo BIM especializado y desarrolló programas permanentes de capacitación.

Freire explica que primero se realizó un diagnóstico para establecer el nivel de conocimiento y los recursos disponibles. Después llegaron la capacitación, implementación de herramientas y proyectos piloto, hasta demostrar que la empresa tenía experiencia para aplicar la metodología.

También hubo inversión tecnológica. “Tuvimos que adquirir nuevos equipos”, indica Freire. A ello se sumaron cambios organizacionales con la incorporación de modeladores BIM, supervisores BIM y un BIM Manager.

Un lenguaje universal para competir fuera de Ecuador

La certificación también tiene una dimensión internacional. “BIM es un lenguaje universal”, afirma Freire. Bajo estándares comunes de gestión de información, Novacero puede integrarse con mayor facilidad a proyectos en los que participan actores de diferentes mercados.

La compañía considera que el reconocimiento coloca a Ecuador dentro de la conversación global sobre digitalización de la construcción, en un escenario donde países como Francia, Alemania, Reino Unido y España ya aplican estos estándares en proyectos públicos.

“Internacionalmente es importante porque garantiza que estamos ofreciendo un servicio de manejo de información técnica, ingeniería y producción con un alto estándar de calidad”, sostiene Freire.

¿BIM puede mejorar también la obra pública?

El siguiente desafío está en ampliar la adopción de BIM en Ecuador. Novacero forma parte de BIM Forum Ecuador y busca impulsar esta metodología hacia las instituciones que toman decisiones sobre infraestructura pública.

“Con BIM podríamos tener mayor certeza sobre las cantidades, los montos y todos los rubros que deben intervenir en un proyecto”, afirma Freire. Esa precisión, considera, puede ayudar a controlar presupuestos y reducir riesgos relacionados con errores de cálculo, sobrecostos y manejo inadecuado de recursos.

La empresa también participó en la traducción de la primera Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 19650-1, publicada por el INEN con carácter voluntario, como parte del desarrollo de un marco técnico para la transformación digital del sector de la construcción.

Del modelo BIM directamente a la fábrica

La certificación no es el punto final. Novacero busca ampliar su oferta hacia la gestión integral de proyectos y servicios de ingeniería, incluso con alcance internacional.

Uno de los pasos más relevantes será profundizar la conexión entre BIM y la fabricación automatizada de estructuras metálicas. “Las líneas de producción reciben la información y la llevan hacia procesos automatizados para la fabricación de elementos como vigas y columnas”, explica Freire.

La apuesta es que la información creada durante la planificación digital avance progresivamente hasta la planta industrial. De esta forma, el modelo BIM deja de ser únicamente una representación virtual y se convierte en información que guía la producción.

Para Freire, el objetivo final es consolidar a Novacero como socio estratégico de los constructores. La combinación de BIM, ingeniería, automatización y estructuras de acero apunta a una construcción en la que los problemas se resuelvan antes de llegar al terreno y en la que cada vez más decisiones se tomen primero en el mundo digital.