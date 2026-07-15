Nestlé Ecuador presenta Cultivando Legados por el cacao

En el marco del Día Mundial del Cacao, Nestlé Ecuador lanzó Cultivando Legados, una campaña que reconoce el impacto alcanzado por Plan Cacao durante los últimos 16 años.

Esta iniciativa reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de uno de los cultivos más emblemáticos del país.

Historias detrás del cacao

La campaña busca destacar las historias detrás de cada grano de cacao: productores, familias y nuevas generaciones que, a través del conocimiento, la innovación y el trabajo constante, contribuyen al futuro del agro ecuatoriano.

Un legado construido junto a los productores

Actualmente, más de 7 500 agricultores en 11 provincias forman parte de Plan Cacao. Esta iniciativa se basa en tres pilares:

Mejores Fincas: mediante asistencia técnica y buenas prácticas agrícolas;

mediante asistencia técnica y buenas prácticas agrícolas; Mejores Vidas: promoviendo el desarrollo de productores, familias y comunidades;

promoviendo el desarrollo de productores, familias y comunidades; Mejor Cacao: impulsando una producción de calidad alineada con estándares nacionales e internacionales.

Gracias a este acompañamiento, los agricultores alcanzan rendimientos promedio de 1,3 toneladas por hectárea al año, superando el promedio nacional estimado de 0,8 toneladas.

Además, el 80% del cacao proveniente de las fincas vinculadas al programa cuenta con certificación Rainforest Alliance.

El 20% restante cumple con los estándares de verificación de Nestlé Cocoa Plan.

“El Plan Cacao de Nestlé transforma vidas porque acompaña a los agricultores en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, en la mejora de sus prácticas en campo y en la producción de un cacao de mayor calidad.

También contribuye a que las nuevas generaciones encuentren en el campo una oportunidad de desarrollo”, señaló Daniel Martínez, Vicepresidente de Supply Chain de Nestlé Ecuador.

Mujeres que lideran la transformación del campo

El liderazgo femenino es una de las historias que busca destacar “Cultivando Legados”.

Actualmente, el 27% de las fincas vinculadas a Plan Cacao son lideradas por mujeres, reflejando un rol cada vez más relevante en el desarrollo del sector.

Una de ellas es Patricia Naranjo, productora de cacao y líder de finca. Ella resalta el impacto de la capacitación y el acompañamiento técnico en su desarrollo personal y profesional: “Mi mayor cosecha no ha sido producir más cacao, sino ganar conocimiento, confianza y la certeza de que las mujeres también podemos liderar el futuro del agro”, afirmó.

Convenio para empoderar a mujeres cacaoteras

Como parte de esta visión, Nestlé Ecuador anunció un convenio de cooperación con Fundación Ana para impulsar iniciativas orientadas al liderazgo, desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres cacaoteras.

Esto fortalecerá sus oportunidades de capacitación, autonomía económica y participación activa dentro de la cadena de valor del cacao.

Jóvenes que continúan la historia

El relevo generacional es otro componente clave para garantizar el futuro del sector. Actualmente, el 6 % de las fincas vinculadas a Plan Cacao son lideradas por jóvenes productores.

Esta nueva generación apuesta por el campo, incorpora innovación y continúa construyendo el legado de sus familias.

Con “Cultivando Legados”, Nestlé Ecuador reafirma que el futuro del cacao no solo se cultiva en la tierra.

También se construye a través del conocimiento compartido, el liderazgo de las mujeres, la energía de las nuevas generaciones y el compromiso de miles de productores que trabajan cada día para fortalecer el agro ecuatoriano.