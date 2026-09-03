Nescuelita supera los 3 800 niños beneficiados y estrena módulo sobre cacao ecuatoriano

Nescuelita de Nestlé Ecuador cumplió dos años promoviendo hábitos saludables, nutrición y sostenibilidad entre niños de Guayaquil. Desde su inauguración en 2024, el programa ha recibido más de 3 800 niños, realizado más de 180 visitas y acumulado más de 900 horas de aprendizaje.

Ubicado en la Fábrica Surindu, el espacio está dirigido a estudiantes de entre 6 y 12 años. La iniciativa se desarrolla mediante una alianza estratégica con Fundación Unidos por la Educación y, durante sus dos primeros años, ha llegado a alumnos de ocho instituciones educativas ubicadas en zonas cercanas a la planta.

La experiencia educativa de Nescuelita combina aprendizaje lúdico y participación activa mediante siete módulos: fábrica, higiene, nutrición, mercadito, reciclaje, cocina y actividad física. En estos espacios, los niños conocen de forma práctica conceptos relacionados con alimentación equilibrada, consumo responsable, bienestar y cuidado del ambiente.

Un programa que amplía su impacto social

La propuesta busca que los conocimientos adquiridos trasciendan las instalaciones y se conviertan en hábitos cotidianos compartidos con las familias. Según Mónica Jaramillo, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Nestlé Ecuador, la meta era alcanzar a 1 500 niños anualmente; sin embargo, en dos años el programa superó los 3 800 participantes y, al incluir padres, educadores y aliados estratégicos, registra más de 4 200 personas impactadas.

Este modelo de educación en hábitos saludables incorpora actividades guiadas por una nutricionista, un chef y K-Kaito, personaje animado que acompaña a los estudiantes durante el recorrido. El objetivo es convertir la experiencia práctica en conocimientos aplicables dentro del hogar y la comunidad.

El cacao ecuatoriano llega a Nescuelita

En 2026, Nescuelita incorpora un nuevo módulo de cacao para enseñar a los estudiantes el recorrido del producto ecuatoriano desde la finca hasta su transformación final. Los contenidos abordan producción sostenible, trazabilidad y el papel de las familias agricultoras, con información adaptada a la edad de los participantes.

La experiencia está inspirada en los aprendizajes del Plan Cacao de Nestlé, iniciativa vinculada con más de 7 500 agricultores. El nuevo espacio busca mostrar la importancia de la agricultura para la alimentación, el desarrollo del Ecuador y la construcción de una cadena de valor sostenible y resiliente desde el origen.

Educación para construir un futuro sostenible

Con nuevos contenidos y alianzas estratégicas, Nescuelita proyecta ampliar su alcance y acercar experiencias educativas a más niños del país. La iniciativa apunta a formar nuevas generaciones capaces de tomar decisiones conscientes sobre su bienestar, alimentación y cuidado del entorno, y convertirse en agentes de cambio hacia un futuro más sostenible.