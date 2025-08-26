La Corporación El Rosado inaugura un nuevo Mi Comisariato en la Urbanización La Joya, frente al gimnasio Taurus.

El local, diseñado con un estilo moderno y funcional, ofrece a los habitantes del sector una experiencia de compra cómoda, práctica y variada.

Mi Comisariato ofrece una infraestructura moderna

El nuevo supermercado en La Joya se levanta sobre un terreno de 5 492 m², con un área de construcción de 5 173 m².

Su distribución incluye Mi Panadería, cajas de autopago, cajeros automáticos, cuatro locales comerciales y 60 parqueos subterráneos, garantizando seguridad, agilidad y confort a los clientes.

Variedad de productos con el menor precio

En este nuevo Mi Comisariato, los visitantes encontrarán una amplia selección de alimentos frescos, frutas, verduras, bebidas, artículos de limpieza y productos de higiene personal.

La propuesta mantiene la esencia de la marca: “siempre de todo a menor precio”, respaldada por la confianza y tradición que caracteriza a Corporación El Rosado.

Horarios extendidos y cercanía con la comunidad

El horario de atención será de lunes a domingo, de 09:00 a 22:00, lo que brinda conveniencia y flexibilidad a las familias de La Joya.

Con esta apertura, Corporación El Rosado fortalece su presencia en Ecuador, generando empleo local y acercando su propuesta de valor a más comunidades.

