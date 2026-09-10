MG presenta en Ecuador el S5 EV, su nuevo SUV 100% eléctrico

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Morris Garages (MG) fortalece su oferta de movilidad eléctrica en Ecuador con el MG S5 EV. Es un SUV desarrollado desde su origen como vehículo 100% eléctrico. El modelo ofrece hasta 400 kilómetros de autonomía y llega al mercado ecuatoriano con el respaldo de Automotores Continental.

La presentación, que se realizó en Quito, también marcó el inicio de una nueva etapa para ambas compañías. Automotores Continental, con 54 años de trayectoria, incorpora MG a su operación y pone a disposición de la marca su estructura comercial y de servicio.

El S5 EV se convierte, además, en una pieza importante dentro del portafolio de MG. Su propuesta se sostiene sobre tres características principales: una plataforma eléctrica nativa, tracción trasera y una calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP.

MG S5 EV apuesta por una plataforma 100% eléctrica en Ecuador

El nuevo SUV de la marca inglesa Morris Garage, el S% EV, se presentó en Quito.

Una de las diferencias del MG S5 EV está en su origen. Su arquitectura fue concebida específicamente para un vehículo eléctrico y no parte de una plataforma desarrollada previamente para un modelo a combustión o híbrido.

Santiago Merchán, gerente Comercial de MG, explicó que esta característica permite trabajar de manera integral aspectos como el peso, la ubicación de las baterías, el espacio y la aerodinámica.

El modelo dispone de una arquitectura de batería ultrafina, con una distribución horizontal. A esto se suman un chasis ultraligero y una distribución optimizada del peso.

El resultado también se refleja en su desempeño. El MG S5 EV entrega 167 caballos de potencia y 250 Nm de torque, además de contar con tracción trasera.

400 km de autonomía para el MG S5 EV

La autonomía de 400 kilómetros es uno de los principales argumentos del nuevo SUV eléctrico. Para MG, alcanzar esa cifra no depende exclusivamente de la capacidad de la batería.

La aerodinámica cumple un papel relevante. Merchán explicó que, a partir de los 60 km/h, la resistencia del aire puede incidir de forma importante sobre el consumo de energía de un vehículo eléctrico.

Por eso, el S5 EV incorpora elementos aerodinámicos en diferentes zonas de la carrocería, además de rejillas y ductos para gestionar el flujo del aire. El objetivo es reducir la resistencia, favorecer la estabilidad y aprovechar mejor la energía disponible.

Esta concepción muestra una de las ventajas de desarrollar el automóvil sobre una plataforma eléctrica nativa. Diseño, batería, peso y aerodinámica trabajan como parte de un mismo sistema orientado a la eficiencia.

Seguridad de cinco estrellas Euro NCAP

La seguridad constituye otro de los ejes del MG S5 EV. El vehículo obtuvo cinco estrellas en Euro NCAP, el programa europeo que evalúa el desempeño de los automóviles en diferentes escenarios de seguridad.

El diseño también contempla la protección de quienes están fuera del vehículo. Según Merchán, el S5 EV incorpora soluciones estructurales orientadas a disminuir las consecuencias de un eventual impacto con un peatón. Entre ellas se encuentran componentes colapsables y una estructura del capó diseñada para absorber parte de la energía.

El SUV incorpora además sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Para MG, la seguridad forma parte del equipamiento esencial del vehículo y no debe depender únicamente del nivel de accesorios de cada versión.

En tecnología y confort, el S5 EV cuenta con sistema One Pedal, frenado regenerativo y compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

MG amplía su presencia en Ecuador

La presentación del MG S5 EV coincide con una etapa de fuerte crecimiento de la marca en el mercado ecuatoriano. Ricardo Schneidewind, gerente general de MG Motors, señaló que entre enero y agosto de 2026 se registraron 1 527 vehículos, lo que representa un crecimiento superior al 200% frente al mismo período de 2025.

La proyección de la compañía es cerrar 2026 con 2 800 unidades comercializadas en Ecuador.

Merchán añadió que MG prevé terminar el año con 21 puntos de venta en el país. A comienzos de 2023 contaba con cuatro. Esta ampliación de cobertura acompaña la incorporación de nuevas tecnologías al portafolio de la marca.

El ejecutivo destacó también el desempeño internacional de MG, especialmente en Europa, un mercado que exige elevados estándares de homologación y seguridad y en el que los vehículos híbridos y eléctricos tienen un peso creciente dentro de la oferta de la compañía.

Automotores Continental inicia una nueva etapa con MG

La llegada del MG S5 EV a Quito también sirvió para presentar formalmente la relación entre MG Motor y Automotores Continental.

Patricio Pinto, presidente ejecutivo de Automotores Continental, destacó los 54 años de trayectoria de la empresa y señaló que más de 400 000 clientes han formado parte de su historia. La compañía pondrá su infraestructura comercial, experiencia y servicios a disposición de la nueva operación con MG.

Javiera Luengo, gerente de marca de Automotores Continental y MG Motor, señaló que la elección de MG responde a una oferta en la que confluyen diseño y tecnología. La alianza busca, además, ampliar el acercamiento de la marca con los clientes, especialmente en Quito.

Para MG, esta expansión comercial coincide con una renovación tecnológica de su portafolio. Tras la incorporación de modelos híbridos, el MG S5 EV ocupa ahora el espacio de un SUV completamente eléctrico.

Con 400 kilómetros de autonomía, tracción trasera, plataforma eléctrica nativa y cinco estrellas Euro NCAP, el nuevo modelo concentra la apuesta de MG por ampliar su participación en el segmento de movilidad eléctrica en Ecuador.