Metro Voluntarios impulsa oportunidades para jóvenes y fortalece la Cultura Metro

El Metro de Quito cumple 1 000 días de operación con una iniciativa que combina movilidad, formación ciudadana y oportunidades para jóvenes.

El programa Metro Voluntarios incorpora una nueva promoción de 20 participantes y alcanza un total de 48 jóvenes capacitados para orientar a pasajeros y fomentar la Cultura Metro en estaciones y trenes.

En conjunto, los participantes han dedicado más de 1 000 horas de servicio acompañando a usuarios del sistema. La experiencia también ha funcionado como una puerta hacia el empleo: 19 jóvenes se incorporaron posteriormente como Guías Educativos del Metro de Quito, ampliando su experiencia laboral dentro del transporte público de la capital.

Jóvenes promueven la Cultura Metro en Quito

El programa Metro Voluntarios está dirigido a jóvenes vinculados con los programas sociales del Patronato San José. Durante su participación conocen de cerca la operación del Metro de Quito y colaboran directamente en acciones destinadas a mejorar la experiencia de viaje y fortalecer la convivencia ciudadana.

Entre sus actividades se encuentran el apoyo a las Brigadas Metro, la creación de Cuentas Ciudad, la promoción de métodos de pago digitales y la orientación sobre las normas de convivencia. Los voluntarios también reciben capacitación en liderazgo, atención al usuario, medios digitales de acceso y comportamientos asociados con la Cultura Metro.

Carlos Morales, participante del programa, destacó que una de sus principales experiencias fue compartir con los pasajeros y enseñar la importancia de vivir la Cultura Metro. Para el joven, formar parte de la iniciativa también significó contribuir a que este sistema de transporte sea un espacio más respetuoso y amigable.

Metro Voluntarios genera oportunidades laborales

El impacto del programa trasciende la experiencia de voluntariado. Hasta ahora, 19 participantes pasaron a integrar el equipo de Guías Educativos, desde donde continúan orientando a pasajeros y promoviendo buenas prácticas dentro de estaciones y trenes.

La nueva promoción se incorpora este 26 de agosto, coincidiendo con los 1 000 días de operación del Metro de Quito. Para esta fecha, el sistema habrá superado los 166 millones de viajes, una cifra que refleja su creciente participación en la movilidad de la capital.

Fotografías e historias celebrarán los 1 000 días

Como parte de la conmemoración, el Metro de Quito lanzará un concurso de fotografía e historias para que los usuarios compartan su experiencia en el sistema. El primer lugar recibirá 1.000 viajes; el segundo, 500; y el tercero, 300.

Las fotografías participantes también serán parte de una exposición en las instalaciones del Metro. Así, la celebración de los 1 000 días del Metro de Quito busca integrar las experiencias de sus usuarios con una estrategia de formación juvenil que promueve movilidad ordenada, inclusiva y respetuosa.