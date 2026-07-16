Mercedes-Benz redefine el lujo con configuraciones exclusivas

Durante décadas, el lujo automotriz estuvo asociado principalmente al precio o al prestigio de una marca.

Sin embargo, el mercado premium evoluciona hacia un concepto donde la exclusividad se construye a partir de la experiencia de compra personalizada, la innovación y la posibilidad de configurar un vehículo que refleje la personalidad y el estilo de vida de cada cliente.

Un consumidor que busca algo más que un vehículo

Los clientes premium ecuatorianos investigan, comparan tecnologías y esperan una experiencia de compra personalizada.

Buscan asesoría especializada y desean participar activamente en la configuración de un vehículo adaptado a sus necesidades.

Iván Ampuero, gerente nacional de vehículos livianos de Teojama Comercial, afirmó: “El concepto de lujo ha evolucionado. Hoy ya no está definido únicamente por el valor económico de un vehículo, sino por la experiencia que ofrece, la innovación tecnológica y la posibilidad de adaptarlo completamente al estilo de vida de cada cliente”.

Cuando el lujo se construye a la medida

Las tendencias internacionales apuntan hacia configuraciones digitales, inteligencia artificial, servicios conectados, materiales sostenibles y experiencias cada vez más personalizadas. Por lo tanto, la configuración deja de ser un elemento estético para responder al estilo de vida del conductor. Entre las opciones más solicitadas destacan:

Colores exclusivos

Tapicerías en cuero

Acabados premium

Rines personalizados

AMG Line

Night Package

Iluminación ambiental

Sonido premium

Tecnología MBUX

Mercedes-Benz lleva la personalización al siguiente nivel

Desde Guayaquil, Teojama Comercial acompaña al cliente durante todo el proceso de configuración y solicita directamente a fábrica cada vehículo según las especificaciones elegidas.

Es posible personalizar pintura, rines, interiores, asientos, volante, sistemas multimedia, asistentes de conducción, equipamiento de seguridad y accesorios originales. Cada unidad responde a las prioridades de quien la conduce.

Clientes jóvenes lideran esta tendencia

Empresarios, ejecutivos, profesionales independientes, familias y una nueva generación de clientes jóvenes de alto poder adquisitivo lideran esta tendencia. Modelos como GLC, GLE, Clase C, Clase E, GLS y Clase G destacan entre los más solicitados para configuraciones especiales.

La exclusividad redefine el lujo automotriz

Iván Ampuero enfatizó: “Cada configuración refleja quién es el cliente. Hoy la exclusividad no consiste únicamente en adquirir un vehículo premium, sino en recibir uno diseñado específicamente para sus preferencias, necesidades y estilo de vida”. Esa posibilidad de crear un Mercedes-Benz único es precisamente lo que redefine el concepto de lujo.

Tendencias futuras en la industria automotriz

La industria continuará avanzando hacia vehículos cada vez más digitales, con funciones activadas mediante software, inteligencia artificial y actualizaciones remotas. En un mercado donde la excelencia ya es un estándar, la verdadera diferenciación estará en ofrecer un vehículo que represente fielmente la identidad de su propietario.