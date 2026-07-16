Mercedes-Benz redefine el lujo con configuraciones exclusivas

Durante décadas, el lujo automotriz estuvo asociado principalmente al precio o al prestigio de una marca.
Sin embargo, el mercado premium evoluciona hacia un concepto donde la exclusividad se construye a partir de la experiencia de compra personalizada, la innovación y la posibilidad de configurar un vehículo que refleje la personalidad y el estilo de vida de cada cliente.
Los clientes premium ecuatorianos investigan, comparan tecnologías y esperan una experiencia de compra personalizada.
Buscan asesoría especializada y desean participar activamente en la configuración de un vehículo adaptado a sus necesidades.
Iván Ampuero, gerente nacional de vehículos livianos de Teojama Comercial, afirmó: “El concepto de lujo ha evolucionado. Hoy ya no está definido únicamente por el valor económico de un vehículo, sino por la experiencia que ofrece, la innovación tecnológica y la posibilidad de adaptarlo completamente al estilo de vida de cada cliente”.
Las tendencias internacionales apuntan hacia configuraciones digitales, inteligencia artificial, servicios conectados, materiales sostenibles y experiencias cada vez más personalizadas. Por lo tanto, la configuración deja de ser un elemento estético para responder al estilo de vida del conductor. Entre las opciones más solicitadas destacan:
Desde Guayaquil, Teojama Comercial acompaña al cliente durante todo el proceso de configuración y solicita directamente a fábrica cada vehículo según las especificaciones elegidas.
Es posible personalizar pintura, rines, interiores, asientos, volante, sistemas multimedia, asistentes de conducción, equipamiento de seguridad y accesorios originales. Cada unidad responde a las prioridades de quien la conduce.
Empresarios, ejecutivos, profesionales independientes, familias y una nueva generación de clientes jóvenes de alto poder adquisitivo lideran esta tendencia. Modelos como GLC, GLE, Clase C, Clase E, GLS y Clase G destacan entre los más solicitados para configuraciones especiales.
Iván Ampuero enfatizó: “Cada configuración refleja quién es el cliente. Hoy la exclusividad no consiste únicamente en adquirir un vehículo premium, sino en recibir uno diseñado específicamente para sus preferencias, necesidades y estilo de vida”. Esa posibilidad de crear un Mercedes-Benz único es precisamente lo que redefine el concepto de lujo.
La industria continuará avanzando hacia vehículos cada vez más digitales, con funciones activadas mediante software, inteligencia artificial y actualizaciones remotas. En un mercado donde la excelencia ya es un estándar, la verdadera diferenciación estará en ofrecer un vehículo que represente fielmente la identidad de su propietario.