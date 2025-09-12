Mazda Ecuador presentó su experiencia Mazda Sense. El evento se cumplió en Cuenca, la noche del 11 de septiembre de 2025.

Fue un espacio innovador que combinó la degustación de whisky japonés premium con la presentación de sus autos japoneses de última generación.

Bryan Puga, jefe de Marketing de Mazda en Maresa Center, explicó que el concepto busca transmitir cómo la marca no solo se observa, sino que también se aprecia y se siente.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia de branded content experiencial que empezó el miércoles 10 de septiembre, continuó en Cuenca y replicará en otras ciudades del Ecuador.

La esencia del whisky japonés y Mazda

El whisky japonés se caracteriza por su calidad, detalle y minimalismo, atributos que conectan con la filosofía de Mazda.

Esta propuesta transmite una esencia auténtica y diferente. Así como una cata despierta los sentidos, los modelos de Mazda en Ecuador evocan emociones a través de su diseño, tecnología y origen japonés, dijo Puga.

Con esta fusión, la marca busca que los clientes vivan una experiencia completa, más allá de conducir un vehículo.

Crecimiento en ventas y proyecciones de Mazda

En 2025, Mazda Ecuador proyecta cerrar el año con 260 unidades vendidas al mes, un crecimiento sostenido.

Actualmente, la marca registra alrededor de 230 unidades comercializadas cada mes, consolidándose como una de las firmas japonesas con mayor posicionamiento en el segmento automotriz ecuatoriano, señaló Puga.

Novedades: Mazda CX-60 y MX-5 Miata 2026

Entre las principales novedades destaca la llegada al país del Mazda CX-60, un SUV con motor 3.3 turbo Mild Hybrid, que estará disponible en Ecuador a partir del 15 de septiembre de 2025.

Este modelo refuerza el compromiso de la marca con la innovación tecnológica y la eficiencia energética.

Por otro lado, el icónico Mazda MX-5 Miata 2026 ya está en exhibición en Quito.

La primera unidad que llegó al país fue vendida de inmediato, y actualmente se comercializa bajo reserva en el canal digital de la marca.

