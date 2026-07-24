Suzuki inauguró una planta moderna en Haryana, India

La nueva planta de Maruti Suzuki, filial de Suzuki Motor Corporation y principal fabricante de automóviles de India, se ubica en Kharkhoda, estado de Haryana.

Este hito marca un avance significativo para la industria automotriz en India. Inaugurada por el primer ministro de India, Shri Narendra Modi, esta instalación se posiciona como una de las fábricas más modernas del mundo.

Tecnología y sostenibilidad en la producción

La planta integra tecnología de última generación, procesos de manufactura inteligente y altos estándares de sostenibilidad.

Con este proyecto, Suzuki reafirma el papel estratégico de India como uno de sus principales centros globales de producción y desarrollo tecnológico. Además, fortalece la histórica alianza entre India y Japón.

Impacto en el empleo y la economía

Este importante avance se produce en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador e India, que buscan ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión.

El crecimiento industrial de Suzuki reafirma el papel de India como uno de los principales centros globales de manufactura automotriz. Esto fortalece la capacidad de la marca para seguir ofreciendo vehículos de alta calidad e innovación a mercados como Ecuador.

Detalles del evento inaugural

En la ceremonia participaron Toshihiro Suzuki, Representative Director & President de Suzuki Motor Corporation, e Hisashi Takeuchi, director General y CEO de Maruti Suzuki India Limited, junto a autoridades gubernamentales y representantes del sector automotor. Con una inversión proyectada de 350 000 millones de rupias y una capacidad futura de un millón de vehículos al año, la planta de Kharkhoda se convertirá en una de las mayores instalaciones de producción automotriz del mundo.

Generación de empleo y visión global

Este proyecto contribuirá al objetivo de Maruti Suzuki de alcanzar una capacidad anual de cuatro millones de vehículos y generará más de 21 000 empleos directos e indirectos. Durante el evento, Toshihiro Suzuki destacó que la inauguración representa un nuevo paso en la visión de crecimiento global de la compañía y en el éxito de la colaboración entre India y Japón.

Novedades y compromiso con la sostenibilidad “Es un gran honor inaugurar nuestra planta de fabricación más avanzada. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la innovación, el crecimiento sostenible y el desarrollo de nuevas tecnologías para la movilidad del futuro.” La filial de Suzuki en India se ha consolidado como uno de los principales hubs tecnológicos y de manufactura a nivel global.

Producción innovadora para el mercado internacional

Hoy, representa una fuente importante en la producción de vehículos Suzuki. Opera bajo rigurosos estándares que caracterizan a la compañía en todo el mundo. En esta planta se fabrica la nueva generación de vehículos Suzuki, incluyendo el recientemente presentado Across Hybrid y el primer vehículo 100 % eléctrico a nivel mundial, el e-Vitara. Este último se produce exclusivamente en India para abastecer a más de cien mercados internacionales, entre ellos Ecuador.

Sostenibilidad y compromiso social

La sostenibilidad es otro pilar fundamental. La planta opera con electricidad proveniente de fuentes 100 % renovables, recicla toda el agua utilizada en sus procesos y amplía su infraestructura solar para reducir su impacto ambiental. Más allá de la producción, Maruti Suzuki mantiene un fuerte compromiso con las comunidades cercanas mediante iniciativas en educación, salud e infraestructura.

Asimismo, continúa formando a las nuevas generaciones a través del Instituto Japón–India para la Manufactura (JIM), fortaleciendo el talento que impulsará la industria automotriz del futuro. Este nuevo hito reafirma el compromiso con la innovación, sostenibilidad y desarrollo eficiente que beneficia a millones alrededor del mundo, incluido Ecuador.