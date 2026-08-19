La llegada del primer buque de BYD a Ecuador impulsa la movilidad eléctrica

La movilidad eléctrica en Ecuador suma un nuevo capítulo con la llegada del BYD Changzhou al Puerto de Manta. El buque arribó desde China con alrededor de 1.000 vehículos de nueva energía, en una operación que refuerza la presencia de BYD en el mercado ecuatoriano y evidencia el avance de alternativas de transporte más eficientes.

Un buque diseñado para transportar hasta 7 000 vehículos

El BYD Changzhou tiene capacidad para transportar hasta 7 000 automóviles. Con 199,9 metros de longitud y 38 metros de manga, dispone de múltiples cubiertas interiores diseñadas para movilizar vehículos de manera segura y eficiente durante extensas travesías oceánicas.

La embarcación incorpora un sistema de propulsión de doble combustible que combina Gas Natural Licuado (GNL) con combustible marino convencional. Esta tecnología permite reducir aproximadamente entre 15% y 25% las emisiones equivalentes de CO₂ frente a un buque impulsado exclusivamente con combustible convencional, aportando a una logística marítima con menor impacto ambiental.

BYD acelera su crecimiento en el mercado ecuatoriano

La llegada del buque coincide con el crecimiento de los vehículos de nueva energía en Ecuador. Durante el primer semestre de 2026, BYD comercializó 2 490 vehículos en el país, frente a las 1.038 unidades registradas durante igual período de 2025. Esto representa un incremento del 140%, según información de la compañía.

Marisol Jacome, directora Comercial de Andor Corp. (importadora y comercializadora de BYD en Ecuador); y Jorge Burbano, Country Manager de BYD Ecuador, junto al capitán Mr. Pandey Kuber Nath y parte de la tripulación del BYD Changzhou.

“Hoy no solo recibimos un buque; recibimos una nueva forma de conectar al Ecuador con el futuro de la movilidad”, señaló Marisol Jácome, directora Comercial de Andor Corp., que es la importadora y comercializadora de BYD en Ecuador.

Ella destacó que la operación refleja la confianza de la compañía en el país y en el crecimiento del mercado de vehículos de nueva energía.

Manta se conecta con la movilidad del futuro

La primera operación del BYD Changzhou en Ecuador también fortalece la actividad portuaria, logística y comercial alrededor de Manta. El buque integra sistemas inteligentes de navegación, ventilación y protección contra incendios para garantizar condiciones de transporte adecuadas durante el recorrido.

Con este arribo, BYD busca consolidar su presencia en Ecuador mientras crece la demanda de autos eléctricos y vehículos de nueva energía. La operación conecta la expansión comercial de la marca con una logística orientada hacia tecnologías más eficientes y una movilidad con menor impacto ambiental.