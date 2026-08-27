Latam asegura 505 millones de dólares para renovar su flota y avanzar en sostenibilidad

Latam Airlines Group cerró un financiamiento por aproximadamente 505 millones de dólares para incorporar 11 aeronaves de última generación durante el segundo semestre de 2026. Del monto total, cerca de 400 millones de dólares están vinculados a sostenibilidad, convirtiéndose en la mayor operación de estas características realizada por la compañía.

La operación financiará un Airbus A320neo, cuatro Airbus A321neo y seis Embraer E195-E2, mediante una estructura de préstamo de largo plazo liderada por BNP Paribas.

Además, constituye la primera operación de este tipo utilizada por Latam para financiar su flota Embraer, en un escenario marcado por la volatilidad internacional y los altos costos del combustible.

Sostenibilidad entra en las condiciones financieras

El financiamiento sostenible de Latam incorpora incentivos en la tasa de interés asociados con el desempeño de la aerolínea en materia de emisiones. A medida que reduzca la cantidad de CO₂ emitida por cada unidad transportada, la compañía podrá acceder a mejores condiciones financieras.

Esta estrategia se conecta con las metas ambientales del grupo: reducir 6% su intensidad de emisiones hacia 2030 frente a 2019 y avanzar hacia las emisiones netas cero en 2050. Es la segunda operación de financiamiento vinculada a sostenibilidad de LATAM, después de una línea de crédito revolvente por 300 millones de dólares concretada en diciembre de 2024.

LATAM proyecta superar 410 aviones en 2026

La operación forma parte del plan de renovación y crecimiento de la flota de Latam. Durante el primer semestre de 2026, el grupo incorporó 13 aeronaves de última generación y prevé recibir otras 28 antes de terminar el año. Así, superaría las 40 incorporaciones anuales y cerraría 2026 con más de 410 aviones.

Entre las novedades está la llegada, por primera vez, de los Embraer E195-E2, destinados a la red doméstica de Brasil. Para 2027, además, está previsto el debut del primer Airbus A321XLR de LATAM, como parte de la modernización de su operación aérea.

Más de la mitad de la flota será nueva generación

La estrategia tiene una perspectiva de largo plazo. Hacia 2030, LATAM proyecta incorporar hasta 130 aeronaves adicionales, con lo cual más del 50% de su flota corresponderá a modelos de última generación. Según sus fabricantes, estos aviones permiten reducir entre 20% y 25% las emisiones de CO₂ frente a generaciones anteriores.

La renovación busca combinar eficiencia operacional, crecimiento de flota y sostenibilidad en la aviación, mientras el grupo diversifica sus fuentes de financiamiento y mantiene acceso a condiciones competitivas en los mercados internacionales. 260827_ES – LATAM concreta financiamiento por US$505 millones, incluyendo su mayor operación vinculada a sostenibilidad, para impulsar el crecimiento y renovación de su flota.