Latam apuesta por una nueva experiencia de vuelo con los Embraer E195-E2

La experiencia de viaje de Latam sumará una nueva propuesta de conectividad, entretenimiento y confort con la llegada de los Embraer E195-E2.

La aerolínea presentó los detalles de la cabina de estas aeronaves, que comenzarán a operar inicialmente en vuelos nacionales de Brasil durante el último trimestre de 2026 y forman parte de una estrategia para ampliar la conectividad de su red.

La incorporación contempla un pedido firme de 24 aeronaves Embraer E195-E2, con una cabina diseñada para mantener una experiencia cómoda, conectada y personalizada. Los primeros aviones llegarán durante el último trimestre del año y serán operados por Latam Airlines Brasil.

Una cabina 2-2 cambia la experiencia a bordo

Uno de los principales atributos de los nuevos aviones de Latam será la distribución de sus asientos. Los Embraer E195-E2 tendrán capacidad para 136 pasajeros y una configuración 2-2, es decir, dos asientos a cada lado del pasillo. Esta distribución elimina los asientos centrales y plantea una experiencia diferente para quienes viajan tanto en Premium Economy como en Economy.

La cabina Premium Economy de Latam podrá disponer de hasta 20 asientos, dependiendo de la configuración de cada aeronave. En esta categoría no habrá asientos bloqueados y los viajeros dispondrán de mayor espacio para las piernas, más reclinación y un servicio personalizado durante el vuelo.

El confort también estará presente en toda la cabina del Embraer E195-E2. Los asientos incorporarán apoyacabezas ajustables, reclinación, soportes para dispositivos personales y puertos de carga USB-C, características que responden a nuevas necesidades de los pasajeros y al uso cada vez mayor de dispositivos electrónicos durante los viajes.

Wifi gratis y conectividad satelital durante el vuelo

La conectividad a bordo de Latam será otro de los elementos diferenciadores de la nueva flota. Los Embraer E195-E2 incorporarán tecnología satelital de SES, desarrollada para ofrecer una navegación más estable, consistente y con menor latencia mientras la aeronave se encuentra en vuelo.

Además, los socios de Latam Pass tendrán acceso gratuito al wifi, una característica que permitirá mantenerse conectados durante el trayecto. De esta manera, la aerolínea integra internet a bordo dentro de una experiencia en la que tecnología, entretenimiento y comodidad forman parte de una misma propuesta.

“Si bien se trata de un modelo de avión nuevo, los pasajeros pueden esperar la misma experiencia del grupo LATAM que ya conocen y en la que confían”, señaló Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group. El ejecutivo destacó que cada incorporación a la flota busca fortalecer la capacidad de brindar un viaje cómodo, conectado y personalizado.

Latam Play amplía el entretenimiento en los nuevos aviones

El entretenimiento a bordo complementará la conectividad de los Embraer E195-E2 mediante LATAM Play. La plataforma reúne más de 2.000 horas de contenidos para acompañar a los pasajeros durante sus vuelos y permite acceder a una oferta que incluye películas, series, música, programación infantil y alternativas de lectura.

El catálogo cuenta con 300 películas, más de 1 000 episodios de series y más de 900 álbumes de música. También incorpora producciones provenientes de plataformas como Disney+, HBO Max y Paramount+. La experiencia se complementa con el servicio de bebidas y snacks disponible durante el vuelo.

Esta combinación de wifi, Latam Play, puertos USB-C y una cabina 2-2 refleja la evolución de los servicios aéreos hacia un pasajero que busca mantenerse conectado, consumir contenidos desde sus dispositivos y contar con mayor comodidad durante el trayecto.

Los Embraer E195-E2 impulsarán la conectividad en Brasil

La llegada de los Embraer E195-E2 a Latam comenzará por el mercado brasileño. La compañía prevé que las primeras unidades entren en operación durante el último trimestre de 2026, con el objetivo de potenciar la conectividad de los vuelos nacionales de LATAM Airlines Brasil.

La nueva flota se incorpora a una operación regional de amplio alcance. LATAM Airlines Group y sus filiales tienen presencia en cinco mercados domésticos de Latinoamérica: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Su red también incluye operaciones internacionales dentro de la región y conexiones hacia Europa, Oceanía, África, Estados Unidos y el Caribe.

Actualmente, el grupo opera aeronaves Boeing 767, 777 y 787, además de Airbus A321, A321neo, A320, A320neo y A319. La llegada del Embraer E195-E2 ampliará esa composición y permitirá incorporar un modelo orientado a fortalecer la operación doméstica brasileña con una propuesta renovada para los pasajeros.

Tecnología y confort marcan la renovación de Latam

La renovación de flota se convierte así en una herramienta para fortalecer la experiencia del pasajero en Latam. Más allá de incorporar un nuevo modelo de avión, la apuesta reúne características que han ganado relevancia en los viajes actuales: conexión a internet, carga para dispositivos, entretenimiento digital, espacio y alternativas diferenciadas de servicio.

Con los nuevos Embraer E195-E2, Latam busca combinar confort, conectividad y tecnología dentro de una experiencia consistente en su red. Para los pasajeros, la principal transformación será visible desde la propia cabina: ningún asiento central, acceso digital durante el vuelo y una oferta de entretenimiento que acompaña el viaje desde un dispositivo personal.