LATAM alcanza ingresos por 4 183 millones de dólares y acelera su expansión regional

LATAM Airlines Group cerró el segundo trimestre de 2026 con una utilidad neta de 125 millones de dólares, mientras sus ingresos alcanzaron los 4 183 millones de dólares, un crecimiento de 28% frente al mismo período de 2025.

El grupo registró además un margen operativo de 5,4%, en medio de un escenario marcado por una significativa presión del precio del combustible.

Los resultados financieros de LATAM en 2026 estuvieron acompañados por un crecimiento de sus operaciones. Entre abril y junio, el grupo transportó 21,1 millones de pasajeros y aumentó 8,9% su capacidad consolidada.

El segmento internacional avanzó 11,8%, mientras las operaciones domésticas de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú incrementaron su capacidad en 5,3%.

Combustible presiona los costos de LATAM

El precio del combustible aéreo representó uno de los principales desafíos del trimestre. LATAM destinó 1 712 millones de dólares a este rubro, un aumento de 93,1% interanual.

Pese al incremento de los costos operativos, la compañía alcanzó un EBITDA ajustado de 713 millones de dólares.

La diversificación del negocio, los clientes Premium y el crecimiento de LATAM Pass contribuyeron al desempeño.

El programa de fidelización llegó a 56 millones de miembros y generó el 67% de los ingresos de pasajeros. Además, los socios de categorías Elite aumentaron 26% frente al año anterior.

Más aviones y nuevas rutas impulsan la conectividad

La expansión de la flota de LATAM también avanza. Durante el trimestre, el grupo recibió nueve aeronaves y cerró junio con 383 aviones.

Entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, LATAM Airlines Brasil prevé incorporar hasta 14 Embraer E195-E2 para operar 42 rutas y sumar cuatro nuevos destinos.

Con esta expansión, la operación brasileña llegará a 67 destinos nacionales, frente a los 44 registrados en 2019. La estrategia busca fortalecer la conectividad aérea, ampliar la red y mejorar la eficiencia operacional.

LATAM eleva sus perspectivas para 2026

Para el cierre de 2026, LATAM proyecta un crecimiento de capacidad de entre 9% y 10% frente al año anterior.

La compañía estima además un EBITDA ajustado de entre 4 100 millones y 4 400 millones de dólares y una liquidez igual o superior a 4 700 millones de dólares.

Estas perspectivas se apoyan en un escenario de combustible más favorable hacia finales del año y en la estrategia de crecimiento rentable del grupo, que mantiene operaciones domésticas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de su extensa red internacional.