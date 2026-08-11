LATAM alcanza ingresos por 4 183 millones de dólares y acelera su expansión regional

LATAM elevó sus ingresos pese al combustible costoso. La aerolínea proyecta mayor capacidad y conectividad regional.

Pablo Trobbiani en el 2025 dirigió un partido en Barcelona SC.

LATAM Airlines Group cerró el segundo trimestre de 2026 con una utilidad neta de 125 millones de dólares, mientras sus ingresos alcanzaron los 4 183 millones de dólares, un crecimiento de 28% frente al mismo período de 2025.

El grupo registró además un margen operativo de 5,4%, en medio de un escenario marcado por una significativa presión del precio del combustible.

Los resultados financieros de LATAM en 2026 estuvieron acompañados por un crecimiento de sus operaciones. Entre abril y junio, el grupo transportó 21,1 millones de pasajeros y aumentó 8,9% su capacidad consolidada.

El segmento internacional avanzó 11,8%, mientras las operaciones domésticas de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú incrementaron su capacidad en 5,3%.

Combustible presiona los costos de LATAM

El precio del combustible aéreo representó uno de los principales desafíos del trimestre. LATAM destinó 1 712 millones de dólares a este rubro, un aumento de 93,1% interanual.

Pese al incremento de los costos operativos, la compañía alcanzó un EBITDA ajustado de 713 millones de dólares.

La diversificación del negocio, los clientes Premium y el crecimiento de LATAM Pass contribuyeron al desempeño.

El programa de fidelización llegó a 56 millones de miembros y generó el 67% de los ingresos de pasajeros. Además, los socios de categorías Elite aumentaron 26% frente al año anterior.

Más aviones y nuevas rutas impulsan la conectividad

La expansión de la flota de LATAM también avanza. Durante el trimestre, el grupo recibió nueve aeronaves y cerró junio con 383 aviones.

Entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, LATAM Airlines Brasil prevé incorporar hasta 14 Embraer E195-E2 para operar 42 rutas y sumar cuatro nuevos destinos.

Con esta expansión, la operación brasileña llegará a 67 destinos nacionales, frente a los 44 registrados en 2019. La estrategia busca fortalecer la conectividad aérea, ampliar la red y mejorar la eficiencia operacional.

LATAM eleva sus perspectivas para 2026

Para el cierre de 2026, LATAM proyecta un crecimiento de capacidad de entre 9% y 10% frente al año anterior.

La compañía estima además un EBITDA ajustado de entre 4 100 millones y 4 400 millones de dólares y una liquidez igual o superior a 4 700 millones de dólares.

Estas perspectivas se apoyan en un escenario de combustible más favorable hacia finales del año y en la estrategia de crecimiento rentable del grupo, que mantiene operaciones domésticas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de su extensa red internacional.