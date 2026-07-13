Latam Airlines Ecuador presenta Sabores que transportan

Latam Airlines Ecuador lanzó una nueva edición de “Sabores que Transportan”, un programa de gastronomía a bordo que busca conectar a los viajeros con la identidad culinaria de Sudamérica.

Este objetivo se logra a través de preparaciones desarrolladas junto a destacados chefs de la región.

Representación ecuatoriana en alta cocina

En esta edición, Ecuador estará representado por el chef Juan Sebastián Pérez, fundador del restaurante Quitu.

Este chef es reconocido por su propuesta gastronómica basada exclusivamente en ingredientes ecuatorianos provenientes de la Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos.

Su participación reafirma el compromiso de Latam por visibilizar la riqueza culinaria nacional y proyectarla ante pasajeros de distintos destinos internacionales.

Una experiencia gastronómica única

“Sabores que Transportan” forma parte de la estrategia de Latam para enriquecer la experiencia de viaje.

Integra sabores auténticos que reflejan la diversidad cultural de los países donde opera la aerolínea.

A través de esta iniciativa, la compañía busca que cada plato cuente una historia y se convierta en una experiencia que conecte a los pasajeros con los territorios de origen.

Compromiso con la cultura ecuatoriana

“En Latam creemos que viajar también es una oportunidad para resaltar culturas, historias y tradiciones. A través de ‘Sabores que Transportan’ queremos que miles de pasajeros conozcan la riqueza gastronómica del Ecuador desde el momento en que abordan nuestros vuelos. Nos enorgullece trabajar junto a talentos como Juan Sebastián Pérez para llevar ingredientes, recetas y sabores ecuatorianos a una vitrina internacional, contribuyendo además a fortalecer el posicionamiento del país como un referente gastronómico de la región”, afirmó Mónica Fistrovic, CEO de Latam Airlines Ecuador.

Platos destacados en el menú

Para esta nueva edición, se eligió a Juan Sebastián Pérez, quien ha desarrollado preparaciones que ponen en valor ingredientes emblemáticos del país y técnicas culinarias que reflejan la diversidad de sus regiones. Entre las propuestas destacan:

Osobuco de cordero con salsa de carne y naranjilla, acompañado de arroz especiado y ensalada de aguacate, tomate y canela.

Ceviche de camarón con mucílago de cacao y corviche costeño con alioli de salprieta.

Encocado de camarón y atún rojo.

Disponibilidad en vuelos seleccionados

Estos platos estarán disponibles en vuelos seleccionados operados por Latam Airlines Ecuador desde Quito y Guayaquil. Esto permitirá que pasajeros nacionales e internacionales descubran sabores que representan la identidad gastronómica ecuatoriana incluso antes de llegar a su destino.

Detalles del programa

El programa estará disponible en la operación desde Ecuador en vuelos internacionales, en cabina Premium Economy para vuelos de más de tres horas y media, además de servicios seleccionados dentro de la red internacional de Latam. Con esta propuesta, Latam reafirma su compromiso de seguir conectando a las personas no solo mediante rutas y destinos, sino también a través de experiencias que celebran la riqueza cultural y gastronómica del Ecuador.