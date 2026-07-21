Laboratorios Bagó promueve salud y bienestar en Ecuador

En un esfuerzo por combatir las enfermedades no transmisibles, responsables del 74% de las muertes a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Laboratorios Bagó del Ecuador impactó a más de 20 000 ciudadanos en Quito y Guayaquil a través de su iniciativa Comando Bienestar 360°.

Esta cifra representa un crecimiento respecto a su edición anterior, que benefició a 15 000 personas.

Este hito forma parte del compromiso de la compañía con la sostenibilidad en su eje social. El programa promueve la educación en salud, el autocuidado y la prevención mediante experiencias que en esta edición llegaron a adultos mayores en centros de cuidado, estudiantes de institutos y universidades, deportistas y la ciudadanía en general.

Estrategia dinámica para el bienestar

La estrategia de la iniciativa aborda la salud desde un enfoque dinámico. Cada actividad se diseñó para alinearse directamente con los momentos de uso y beneficios de las marcas participantes de su línea de Consumo:

Salud física, rendimiento y movilidad: a través de pausas activas, sesiones de yoga y desafíos deportivos vinculados directamente a la energía y movilidad que promueven Bagó+ Energía y Colnatur.

a través de pausas activas, sesiones de yoga y desafíos deportivos vinculados directamente a la energía y movilidad que promueven Bagó+ Energía y Colnatur. Bienestar mental, relajación y equilibrio emocional: mediante juegos mentales, espacios interactivos y dinámicas de aprendizaje asociadas a la memoria, la concentración y el manejo del estrés que impulsan Bagó+ Activamente y Equibral.

Este enfoque experiencial no solo permitió entregar herramientas de salud a la comunidad, sino que generó una valiosa conexión cualitativa y contribuyó positivamente al bienestar y la calidad de vida de los asistentes.

Compromiso con el bienestar comunitario

“En Laboratorios Bagó creemos que el bienestar va más allá de nuestros productos. Buscamos crear experiencias que inspiren a las personas a cuidar de su salud y fortalecer el autocuidado, demostrando que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en la calidad de vida y en la construcción de comunidades más saludables y sostenibles”, señaló Alex Miranda, gerente de Producto de la línea Consumo de Laboratorios Bagó.

Con estos resultados, Laboratorios Bagó reafirma su propósito de generar valor para la sociedad. Asegura que continuará impulsando espacios de educación, prevención y autocuidado que inspiren la construcción de comunidades más activas, saludables y sostenibles en el país.