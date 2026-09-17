Ecuador recibe el Kia EV Day CSA y la marca presenta su estrategia de electrificación

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Ecuador fue sede del 2026 Kia EV Day CSA, un encuentro regional realizado en Quito que reunió a representantes de la industria automotriz, medios de comunicación, distribuidores y socios estratégicos de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Según Kia, fue la primera edición del evento realizada en Latinoamérica y la tercera a escala mundial, después de Corea del Sur y España.

Durante la cita, la marca presentó su estrategia de electrificación para la región, que combina vehículos eléctricos, híbridos y nuevas soluciones de movilidad. La propuesta busca adaptarse a diferentes etapas de transición y a las necesidades particulares de cada mercado.

“Estamos construyendo un ecosistema que combina vehículos eléctricos, híbridos y nuevas soluciones de movilidad para responder a las diferentes necesidades de nuestros clientes en América Latina”, señaló Steve Lee, presidente de Kia Central & South America.

Kia destaca la infraestructura desarrollada en Ecuador

De acuerdo con la compañía, Ecuador fue elegido como escenario del Kia EV Day CSA por el avance de la adopción de tecnologías electrificadas y por la infraestructura que Kia ha desarrollado en el país.

La marca informa que actualmente dispone en Ecuador de un portafolio compuesto por ocho modelos 100% eléctricos y cinco híbridos.

A esta oferta se suma una red de carga que, según Kia, incluye 20 electrolineras ultrarrápidas y más de 200 puntos de carga distribuidos en Costa, Sierra y Amazonía. La compañía también reporta una red de 49 talleres especializados para vehículos eléctricos e híbridos.

El boletín menciona además técnicos con capacitación internacional y un centro regional de distribución de repuestos como parte del soporte para su operación electrificada en Ecuador.

“Era necesario construir infraestructura, generar conocimiento y crear confianza”, señaló Ricardo Rosales, presidente ejecutivo de Kia Ecuador, al explicar el proceso que la compañía ha desarrollado en el país.

Los vehículos electrificados de Kia crecieron 146% en la región

La compañía informó que las ventas de sus vehículos electrificados crecieron 146% durante el último año en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

La oferta regional presentada durante el encuentro incluye seis modelos eléctricos, cinco híbridos y el Kia PV5, primer vehículo de la estrategia Platform Beyond Vehicle (PBV) de la marca.

Dentro de la línea eléctrica mencionada en el documento están EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 y EV9, desarrollados sobre la plataforma E-GMP.

Según Kia, esta arquitectura está orientada a integrar autonomía, carga rápida, conectividad y experiencia de usuario dentro de sus vehículos eléctricos.

La estrategia también mantiene un espacio para los híbridos. El boletín menciona modelos como Niro, All-new Seltos, Sportage, Sorento y Carnival como alternativas dentro de una transición gradual hacia tecnologías electrificadas.

Kia PV5 abre una nueva línea de soluciones de movilidad

Otro de los ejes del Kia EV Day CSA fue la estrategia Platform Beyond Vehicle, que busca ampliar el uso de los vehículos hacia actividades comerciales y operativas.

El Kia PV5 es el primer modelo de esta propuesta. El documento entregado por la marca señala aplicaciones en logística de última milla, distribución urbana, transporte corporativo, turismo y otros modelos de negocio.

Kia también anticipó la incorporación del PV7 a los mercados de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe a partir del cuarto trimestre de 2027.

Según la compañía, este modelo ampliará la oferta PBV para operaciones de mayor escala.

Vision Meta Turismo mostró la visión de Kia sobre el futuro

El encuentro en Quito también incluyó la presentación regional del Kia Vision Meta Turismo, un vehículo conceptual con el que la marca proyecta su visión sobre la movilidad eléctrica.

El modelo fue presentado inicialmente en 2025, durante la conmemoración de los 80 años de Kia, y posteriormente tuvo su debut global ante el público durante Milan Design Week 2026, según la información proporcionada por la compañía.

Kia describe este concepto como una reinterpretación del Grand Tourer que incorpora experiencias digitales, diseño y nuevas formas de interacción entre las personas y la tecnología.

El Kia EV Day CSA incluyó pruebas en Quito

Durante la segunda jornada, delegaciones internacionales, periodistas e influencers visitaron Kia E-Ground, presentado por la marca como su primer centro de experiencias de movilidad sostenible en Latinoamérica.

Los participantes también realizaron pruebas de manejo con vehículos eléctricos e híbridos de Kia por vías de Quito.

La actividad permitió mostrar en condiciones de conducción diferentes tecnologías del portafolio electrificado presentado durante el encuentro.

Kia proyecta aumentar los vehículos electrificados hacia 2030

La estrategia regional contempla continuar incorporando modelos eléctricos, híbridos y soluciones PBV durante los próximos años.

Entre los planes mencionados están la expansión de la familia PBV con los futuros PV7 y PV9, además de nuevos vehículos eléctricos.

Kia proyecta que los vehículos electrificados pasen de representar 10% a 30% de sus ventas regionales para 2030.

La compañía también plantea ampliar la capacitación técnica y comercial, los servicios digitales, la red de concesionarios especializados y la infraestructura de posventa para acompañar ese crecimiento.