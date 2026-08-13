Kia acelera la movilidad sostenible en Ecuador con cuatro nuevos modelos híbridos

Kia fortalece su apuesta por la movilidad sostenible en Ecuador con la incorporación de cuatro propuestas que amplían las alternativas de electrificación disponibles para distintos perfiles de usuarios.

Durante el AutoShow Guayaquil 2026, la marca presentó las versiones Full Hybrid de Sportage, Sorento y Carnival, además del renovado All-new Kia Seltos, que llega al país con opciones híbrida y a combustión.

La renovación del portafolio de vehículos híbridos Kia forma parte del Plan S, estrategia global de la compañía basada en tres pilares: Energía Sostenible, Movilidad Sostenible y Planeta Sostenible.

La tecnología Full Hybrid combina un motor a combustión con uno eléctrico, que trabajan de forma complementaria y se autorrecargan durante la conducción, sin necesidad de conectarse a una fuente externa.

Kia Sportage Full Hybrid combina autonomía y seguridad

El Kia Sportage Full Hybrid equipa un motor 2.0 GDI, tecnología híbrida y transmisión automática de seis velocidades.

Su sistema entrega 198 hp de potencia y 350 Nm de torque, mientras que su configuración permite superar los 1 200 kilómetros de autonomía, una característica pensada para desplazamientos urbanos y viajes por carretera. Tiene capacidad para cinco pasajeros y 633 litros de espacio para equipaje.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, Sportage incorpora tecnologías ADAS, entre ellas prevención de colisión frontal y en punto ciego, asistencia de mantenimiento y seguimiento de carril, alerta de tráfico cruzado posterior y monitor de visión periférica de 360°. El modelo suma además conectividad, confort y sunroof panorámico con apertura.

Kia Sorento Full Hybrid apuesta por espacio y potencia

Para quienes buscan mayor capacidad, el Kia Sorento Full Hybrid en Ecuador incorpora un motor 1.6 T-GDI con tecnología híbrida y transmisión automática de seis velocidades. Desarrolla 238 hp y 367 Nm de torque, además de una autonomía superior a 1 200 kilómetros. Su configuración de tres filas permite transportar hasta siete pasajeros.

El SUV integra Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), monitor de visión periférica de 360° y Control Crucero Inteligente. También incorpora Shift By Wire, sunroof panorámico con apertura y una pantalla panorámica de 25 pulgadas, elementos que refuerzan su propuesta de tecnología, seguridad y comodidad.

Kia Carnival lleva la tecnología híbrida a las familias

El Kia Carnival Full Hybrid amplía la electrificación hacia los vehículos de gran capacidad. Su motor turbo de 1.6 litros con sistema híbrido y transmisión automática de seis velocidades desarrolla 242 hp y 367 Nm de torque. El modelo alcanza una autonomía superior a 1 200 kilómetros y dispone de ocho plazas distribuidas en tres filas.

La propuesta para familias incorpora climatizador automático de tres zonas, doble sunroof, apertura electrónica de puertas, asientos giratorios y ocho airbags. Con estas características, el Carnival híbrido busca equilibrar eficiencia energética, amplitud, comodidad y seguridad para viajes familiares y desplazamientos cotidianos.

All-new Kia Seltos estrena una nueva generación

Otro de los protagonistas del AutoShow Guayaquil 2026 es el All-new Kia Seltos, que llega renovado en diseño, tecnología, confort y seguridad. La nueva generación estará disponible en versiones híbrida y a combustión, ampliando las alternativas para quienes buscan un SUV compacto adaptado a diferentes estilos de movilidad.

La variante híbrida combina un motor de 1.6 litros con transmisión automática de seis velocidades, 139 hp y 265 Nm de torque. Ofrece autonomía superior a 1.200 kilómetros, capacidad para cinco pasajeros, climatizador bizona, pantalla panorámica de 30 pulgadas, control crucero y seis airbags.

En tanto, la versión a combustión equipa un motor de 1.5 litros, con 114 hp y 144 Nm de torque, además de pantalla panorámica de 27 pulgadas, clúster digital y sensores de parqueo.

Una infraestructura que acompaña la movilidad sostenible, Kia lo tiene

La estrategia de Kia que le permite liderar la movilidad sostenible en Ecuador se extiende más allá de sus nuevos vehículos.

La compañía señala que ha desarrollado una infraestructura que integra el portafolio de vehículos eléctricos e híbridos más amplio del país (8 vehículos 100% eléctricos y 5 híbridos), servicio posventa especializado, garantía, tecnología y la red exclusiva de carga más grande del Ecuador para acompañar a sus clientes durante la transición hacia nuevas formas de movilidad inteligente.

Esta red está conformada por 20 electrolineras de carga ultrarrápida y más de 200 puntos de carga media. Según la marca, las estaciones ultrarrápidas permiten llevar la batería de un vehículo eléctrico del 20% al 80% en aproximadamente 25 minutos. Estas estaciones ultrrápidas están ubicadas en ciudades estratégicas como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Latacunga, Manta, Machala, Riobamba, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Coca, Salinas, Santa Cruz, Tonsupa y San Gabriel, entre otras.

Por su parte, los puntos de carga media se encuentran en lugares de alta afluencia y fácil acceso, como centros comerciales, universidades, hospitales, estaciones de servicio, restaurantes, supermercados, aeropuertos, terminales terrestres y corredores viales.

Esta infraestructura también facilita recorridos por la Costa, Sierra y Oriente, así como por rutas turísticas como la Ruta del Sol, Ruta del Spondylus, Ruta de los Volcanes y Ruta de los Lagos.

Con la llegada de los nuevos Kia Sportage, Sorento, Carnival y Seltos híbridos, la marca busca combinar vehículos eficientes con una infraestructura integral que contribuya a reducir una de las barreras para la adopción de la movilidad eléctrica: la disponibilidad de alternativas de carga durante los desplazamientos.