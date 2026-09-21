Isuzu y Leones Fútbol Club impulsan formación integral de jóvenes en Ecuador

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Isuzu Ecuador y Leones Fútbol Club fortalecen una alianza enfocada en la formación integral de jóvenes futbolistas, a través de un modelo que combina desarrollo deportivo con educación, vivienda, alimentación, transporte y acompañamiento personal.

Actualmente, la Casa Club de Leones Fútbol Club acompaña a 34 jóvenes de distintas provincias del Ecuador, varios de ellos provenientes de familias que no podrían cubrir por sí solas todos los recursos necesarios para sostener su proceso formativo.

Isuzu participa como auspiciante oficial del club y, dentro de esta relación, puso en marcha ‘Jugadas Todopoderosas’, una iniciativa destinada a reconocer cada mes a un futbolista de la categoría Sub-17 por su desempeño, disciplina y compromiso.

La Casa Club acompaña a 34 jóvenes durante todo el año

El modelo desarrollado por Leones Fútbol Club busca que el proceso de formación vaya más allá de los entrenamientos y de la competencia.

A través de su Casa Club, la institución proporciona alojamiento, alimentación con acompañamiento nutricional, educación, transporte y preparación deportiva. También cuenta con la presencia permanente de un cuidador durante los siete días de la semana.

El acompañamiento se mantiene durante los 365 días del año e incluye aspectos relacionados con disciplina, hábitos, responsabilidad, convivencia y compañerismo.

De esta manera, el club busca que los jóvenes puedan concentrarse tanto en su desarrollo deportivo como en su formación académica y personal.

Isuzu se suma al proyecto de Leones Fútbol Club

Como auspiciante oficial, Isuzu Ecuador vincula su participación con valores como esfuerzo, constancia, disciplina y trabajo en equipo.

La marca plantea que el deporte puede convertirse en una herramienta para abrir oportunidades a jóvenes que atraviesan un proceso de formación y que requieren condiciones estables para continuar sus estudios y entrenamientos.

El apoyo se concreta también mediante actividades que buscan reconocer comportamientos y resultados dentro del propio proceso deportivo.

Una de ellas es ‘Jugadas Todopoderosas’, implementada desde septiembre para la categoría Sub-17.

‘Jugadas Todopoderosas’ reconoce desempeño y disciplina

La iniciativa seleccionará cada mes a un jugador que destaque por su rendimiento, disciplina y compromiso durante su formación.

La elección estará a cargo del cuerpo técnico, el director de formativas y el coordinador del club, quienes evaluarán el desempeño y cumplimiento de los jugadores.

El futbolista seleccionado recibirá una gift card entregada por Isuzu como reconocimiento a su esfuerzo y constancia.

Más allá del incentivo, la propuesta busca destacar el trabajo que existe detrás del desarrollo deportivo y poner en valor aspectos como responsabilidad, perseverancia y compromiso.

La fotografía entregada para esta publicación muestra precisamente uno de estos reconocimientos, con un cheque simbólico de 100 dólares de ‘Jugadas Todopoderosas’. Como el boletín no identifica a las personas que aparecen en la imagen ni precisa si corresponde al primer ganador de la iniciativa, ese dato no debe inferirse.

La alianza combina deporte, educación y acompañamiento

Para Isuzu, su participación en Leones Fútbol Club se integra a un proyecto en el que el desarrollo deportivo convive con otras condiciones necesarias para el crecimiento de los jóvenes.

El modelo reúne educación, vivienda, alimentación, transporte, entrenamiento y desarrollo personal dentro de una misma estructura.

La compañía señala que busca acompañar iniciativas que generen oportunidades para nuevas generaciones y que reconozcan la constancia necesaria para avanzar dentro y fuera de la cancha.

En Ecuador, Impoventura C.A. es el importador y representante oficial de Isuzu desde 2025, según la información proporcionada por la marca.