Indurama estrena showroom en Guayaquil para transformar la experiencia de compra

Indurama fortalece su presencia en Guayaquil con la inauguración de un nuevo showroom dentro del local de Sukasa, en Mall del Sol. La marca de Grupo Consenso, con 54 años de trayectoria, apuesta por un espacio diseñado para acercar sus electrodomésticos a los consumidores mediante asesoría especializada y una experiencia integral durante el proceso de compra.

La apertura nace de la alianza entre Indurama y Sukasa, que busca responder a los nuevos hábitos de consumo en Ecuador. En este escenario, factores como confianza, información, acompañamiento y servicio posventa adquieren mayor relevancia para quienes buscan electrodomésticos y soluciones para el hogar.

Una experiencia para conocer y vivir la tecnología

El nuevo showroom de Indurama en Guayaquil cuenta con una distribución amplia y zonas diferenciadas por categorías. La propuesta facilita la interacción directa con los productos y contempla espacios destinados a nuevos lanzamientos y experiencias sensoriales, para que los visitantes puedan conocer de forma práctica las funcionalidades de los electrodomésticos.

“El consumidor ecuatoriano ha evolucionado y hoy espera mucho más que un producto”, señala Pedro Mata, gerente Comercial de Indurama. Según el ejecutivo, el objetivo es generar una experiencia cercana, práctica y humana, en la cual los productos puedan conocerse, entenderse y vivirse antes, durante y después de la compra.

La oferta del showroom incluye cocción, refrigeración, lavado, climatización, empotrables, electromenores, audio y video, tecnología y líneas comerciales. Esta variedad amplía las alternativas disponibles para consumidores que buscan equipamiento y soluciones adaptadas a distintas necesidades del hogar.

Guayaquil, un mercado estratégico para Indurama

Con la apertura en Mall del Sol, Indurama consolida dos espacios de exhibición en Guayaquil: CityMall y el nuevo showroom desarrollado junto con Sukasa. La ciudad constituye un mercado estratégico para la compañía debido a la relación y fidelidad que mantiene con sus consumidores.

La inauguración también responde a una estrategia enfocada en construir relaciones de largo plazo. En un mercado donde la experiencia del cliente influye cada vez más en la decisión de compra, Indurama plantea un modelo basado en confianza, asesoría y acompañamiento, donde la tecnología deja de ser únicamente un producto en exhibición para integrarse a la vida cotidiana.