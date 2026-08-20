inDrive refuerza la seguridad de sus viajes en Ecuador con tecnología e inteligencia artificial

La seguridad en las plataformas de movilidad se construye antes, durante y después de cada recorrido. Bajo esa premisa, inDrive ha desarrollado en Ecuador un ecosistema de herramientas que combina verificación de identidad, inteligencia artificial, monitoreo de recorridos y mecanismos de asistencia para la seguridad de conductores y pasajeros.

La compañía presentó los avances de su estrategia de seguridad en el país, donde opera desde hace más de ocho años. Actualmente está presente en más de 40 ciudades, cuenta con cerca de 900 000 usuarios activos mensuales y registra más de 53 000 socios conductores al mes.

Quito tiene un peso particular dentro de esta operación. La capital concentra cerca del 50% del volumen de viajes de inDrive en Ecuador, según José Torres, country manager de inDrive para Ecuador y Bolivia.

La escala alcanzada plantea también un desafío. Para la compañía, crecer significa aumentar las medidas destinadas a proteger a quienes utilizan la plataforma.

inDrive cuenta con 16 herramientas de seguridad en Ecuador

Ejecutivos de inDrive de Ecuador y la región, durante la presentación del Modo Seguro Activo, que ofrece confianza al cliente. Foto: Santiago Estrella / EL COMERCIO

La estrategia contempla 16 herramientas de seguridad disponibles dentro de la aplicación. Jovanny Huerta, especialista Sénior en Proyectos de Seguridad de inDrive, explicó que estas soluciones se organizan según tres momentos: antes, durante y después de un viaje.

Antes de iniciar un recorrido, uno de los objetivos es comprobar quién está detrás de cada cuenta. Para los conductores existen procesos de verificación fotográfica, validación de identidad y revisión de la información del vehículo y de sus placas.

Los pasajeros también pueden pasar por una prueba de vida o verificación facial, mediante una fotografía tomada desde la aplicación. El objetivo es confirmar que detrás de una solicitud existe una persona real.

La compañía informó que ya se han realizado más de 2,3 millones de pruebas de vida. Además, durante el último año y medio, más de 17 000 usuarios fueron bloqueados al intentar registrarse nuevamente.

En el caso de los conductores, inDrive también realiza verificaciones mediante un proveedor regional que contrasta información con bases disponibles a través de autoridades locales. El proceso busca identificar antecedentes o registros que puedan impedir que una persona sea considerada apta para prestar el servicio.

Inteligencia artificial para detectar riesgos en los viajes

La inteligencia artificial y el machine learning ocupan un lugar central dentro de esta estrategia. La tecnología permite analizar grandes cantidades de información e identificar comportamientos o patrones que requieren atención.

Una de sus aplicaciones es la moderación del contenido generado dentro de la plataforma. El análisis abarca textos e imágenes compartidos mediante las funciones internas de la aplicación.

La plataforma también genera alertas sobre zonas de riesgo para los conductores. Esta herramienta puede ser especialmente útil para quienes recién comienzan a trabajar con aplicaciones de movilidad y todavía no conocen determinados sectores de una ciudad.

Otro mecanismo analiza el desarrollo del recorrido. El sistema aprende aspectos relacionados con la ruta y el tiempo previsto. Si identifica desvíos o paradas no contempladas, puede generar una alerta para consultar si el pasajero y el conductor se encuentran bien.

SOS, viaje compartido y grabación de audio durante el recorrido

Durante el trayecto, pasajeros y conductores tienen acceso al Safety Center, identificado mediante un escudo dentro de la aplicación. Allí se concentran varias de las funciones de seguridad.

Entre ellas está el botón SOS, que facilita el contacto con servicios locales de emergencia y muestra información relevante del recorrido, como los datos del conductor, la placa y la ubicación.

También se puede compartir el viaje mediante un enlace enviado a familiares o conocidos. Según los datos presentados por inDrive, alrededor del 50% de sus usuarios ya ha utilizado esta función.

Otra herramienta es la grabación de audio, incorporada este año. Su activación depende del usuario y, según explicó la compañía, el archivo permanece cifrado. inDrive no accede automáticamente a ese contenido. El usuario puede decidir compartirlo cuando reporta un incidente para que el caso pueda ser revisado.

La aplicación permite además registrar hasta cinco contactos de emergencia, de manera que esa información esté disponible cuando sea necesaria.

El 99,99% de los viajes urbanos finaliza sin incidentes

Las herramientas tecnológicas están acompañadas por indicadores que permiten evaluar su funcionamiento. Paola Cotrina, gerente de Comunicaciones de inDrive para Ecuador y Perú, señaló que el 99,99% de los viajes urbanos registrados finaliza sin incidentes.

Para la empresa, sin embargo, el restante 0,01% continúa siendo relevante. La meta, señaló la ejecutiva, es reducir progresivamente esa incidencia.

Los datos comparativos presentados por la compañía muestran descensos en varias categorías entre 2025 y 2026, pese al crecimiento de la operación.

Las disputas financieras —relacionadas, entre otros aspectos, con desacuerdos sobre el precio— disminuyeron 42%. Las infracciones de usuarios bajaron 26%; los robos, 24%; y las agresiones, 20%.

También se registró una reducción del 27,5% en los casos reportados en los que el conductor o el vehículo no coincidían con la información presentada en la aplicación. Los incidentes relacionados con conducción imprudente disminuyeron 19,3%.

Precisamente, la empresa insiste en la importancia del reporte de los usuarios. Si el vehículo o el conductor que llega al punto de encuentro no coincide con los datos mostrados en la aplicación, esa información permite investigar la cuenta y adoptar medidas.

Verificaciones periódicas para los conductores

Los controles no terminan cuando una persona completa su registro. Los conductores deben confirmar periódicamente su identidad mediante verificaciones fotográficas.

En Ecuador, la frecuencia de estos controles aumentó desde julio. El conductor puede tener que volver a validar su rostro y proporcionar una fotografía del vehículo en la que pueda comprobarse la placa. Si la verificación falla, la cuenta puede ser bloqueada.

La plataforma también utiliza las calificaciones de los usuarios como fuente de información. Conductores y pasajeros pueden asignar entre una y cinco estrellas después del recorrido, seleccionar categorías predeterminadas y dejar comentarios sobre su experiencia.

Según inDrive, sus conductores registran una calificación promedio de 4,8 sobre 5. Cuando un conductor se ubica por debajo de ese nivel, la compañía analiza las razones y puede adoptar acciones sobre la cuenta.

Además, el 60% de los usuarios lleva más de tres años utilizando inDrive, un indicador que la empresa relaciona con la permanencia y fidelización dentro de la plataforma.

Nuevas herramientas de seguridad se prueban en Ecuador

La estrategia continuará evolucionando. inDrive está probando algunas funcionalidades en ciudades específicas, entre ellas Manta, antes de evaluar su expansión hacia otras zonas del país.

Entre las soluciones en desarrollo se encuentra PIN Code, una herramienta que busca añadir una nueva instancia de validación. La intención es que las medidas que demuestren su utilidad puedan extenderse progresivamente a escala nacional.

La empresa también mantiene equipos especializados en seguridad y soporte. Para esta estrategia cuenta con personal regional y herramientas potenciadas con inteligencia artificial, además de alianzas con proveedores externos.

A esto se suma el trabajo con autoridades locales. inDrive informó que mantiene coordinación con el Municipio de Quito en torno al proceso de registro y al código QR que deberán utilizar los conductores. La compañía también impulsa la inscripción de quienes trabajan en su servicio de entregas.

Para inDrive, la seguridad no se limita a reaccionar cuando ocurre un incidente. La apuesta está en utilizar tecnología, información y educación para anticipar riesgos, acompañar el recorrido y aprender de cada experiencia.

Ese enfoque adquiere especial relevancia en Ecuador. Con casi un millón de usuarios activos mensuales y una operación que continúa creciendo, la compañía busca que la tecnología acompañe esa expansión y convierta la seguridad en un componente permanente de cada viaje.