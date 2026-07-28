La importancia de cuidar la salud visual en la vida cotidiana

En Ópticas GMO consideran que cuidar la salud visual impacta de manera más profunda de lo que imaginamos.

Influye en cómo aprendemos, trabajamos, nos relacionamos y disfrutamos de los momentos cotidianos.

Por eso, su compromiso va más allá de ofrecer una solución visual: buscan acompañar a las personas en el cuidado de su visión durante toda la vida.

Un mundo lleno de exigencias visuales

En un mundo donde pasamos cada vez más tiempo frente a las pantallas, nos turnamos entre diferentes actividades y enfrentamos nuevas exigencias visuales todos los días.

Cuidar la salud visual se ha vuelto más importante que nunca. Sin embargo, muchas personas siguen postergando sus controles o normalizando molestias como el cansancio ocular, la visión borrosa o las dificultades para enfocar.

Prevención y evaluación visual personalizada

Como expertos en salud visual, en Ópticas GMO saben que la prevención es una de las herramientas más importantes para proteger la visión. Un examen visual oportuno permite detectar cambios a tiempo, identificar necesidades específicas y encontrar soluciones adecuadas para cada etapa de la vida.

Acceso fácil a exámenes visuales

En Ópticas GMO facilitan el acceso a exámenes visuales y evaluaciones mediante un proceso de agendamiento simple y accesible a través de nuestra web, permitiendo que más personas incorporen la salud visual dentro de sus rutinas.

Evaluaciones completas y personalizadas

Entienden que todas las personas son distintas y, por lo tanto, no existen necesidades visuales idénticas.

Sus profesionales realizan evaluaciones visuales completas, considerando aspectos como el estilo de vida, las horas de exposición a pantallas, las actividades laborales diarias, el tiempo al aire libre y las necesidades específicas de cada paciente.

Tecnología al servicio del bienestar visual

La forma en que usamos nuestros ojos ha cambiado. Hoy leemos durante horas desde celulares, trabajamos frente a computadores, manejamos y practicamos deportes. Por eso, entendemos que no existe una única solución visual para todos.

En Ópticas GMO cuentan con tecnologías diseñadas para responder a diferentes necesidades y estilos de vida.

Tratamientos antirreflejo

Filtros para luz azul

Protección UV

Materiales livianos y resistentes

También ofrece alternativas específicas para distintos momentos de la vida, como cristales progresivos para quienes necesitan visión de cerca y de lejos.

Estilo y salud visual en un solo lugar

En Ópticas GMO saben que los anteojos forman parte de la vida cotidiana y también de la identidad de cada persona. Por eso, complementamos nuestra propuesta con una amplia variedad de anteojos ópticos y de sol de marcas reconocidas internacionalmente como Ray-Ban, Michael Kors y Ralph.