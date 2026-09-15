Hydro Industries aporta cuatro plantas móviles para reforzar la respuesta de Ecuador ante El Niño

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Ecuador fortalece su capacidad de respuesta ante El Niño con la incorporación de cuatro plantas móviles destinadas al tratamiento de agua en situaciones de emergencia. Hydro Industries aportará cuatro unidades Hydro EC500, que en conjunto podrán procesar hasta 240 000 litros de agua al día, como parte de una cooperación no reembolsable orientada a mejorar la preparación del país frente a posibles afectaciones hídricas.

La iniciativa articula la capacidad institucional y operativa del Gobierno ecuatoriano con la experiencia tecnológica de Hydro Industries, compañía británica especializada en soluciones para el tratamiento de agua. El aporte se desarrolla en el marco de una declaración conjunta de intención para cooperación no reembolsable con el Ministerio de Ambiente y Energía y cuenta con el acompañamiento del Reino Unido en Ecuador.

Plantas móviles para responder ante emergencias hídricas

Las cuatro unidades Hydro EC500 son sistemas compactos y modulares diseñados para movilizarse y comenzar a operar rápidamente en lugares donde fenómenos meteorológicos extremos hayan comprometido las fuentes o los sistemas de abastecimiento de agua.

En conjunto, las plantas móviles podrán tratar hasta 240 metros cúbicos de agua diarios, equivalentes a 240 000 litros. Si las cuatro unidades trabajan durante 30 días, su capacidad podría alcanzar los 7,2 millones de litros de agua tratada. Según la proyección técnica presentada para la iniciativa, este volumen representa aproximadamente 480 000 atenciones de abastecimiento de emergencia.

La incorporación de esta tecnología busca ampliar las herramientas disponibles en Ecuador para enfrentar emergencias relacionadas con el agua, disminuir riesgos sanitarios y brindar apoyo a las comunidades que puedan resultar afectadas por eventos meteorológicos extremos.

“Ecuador está tomando una decisión importante: prepararse antes de que una emergencia comprometa el acceso al agua. Desde Hydro Industries queremos respaldar ese liderazgo con tecnología capaz de movilizarse rápidamente y trabajar al servicio de las instituciones y comunidades del país”, señaló Wayne Preece, CEO de Hydro Industries.

Tecnología y capacitación para fortalecer la gestión del agua

La cooperación para la gestión hídrica en Ecuador contempla un alcance que va más allá de la entrega de las cuatro plantas móviles. El trabajo conjunto incluye el desarrollo de sistemas de tratamiento de agua para responder ante fenómenos meteorológicos y apoyo tecnológico para fortalecer la gestión de los recursos hídricos.

La iniciativa también incorpora programas de capacitación dirigidos a la población y procesos continuos de educación ambiental. El objetivo es integrar la tecnología de tratamiento de agua con capacidades institucionales y comunitarias que permitan construir una respuesta coordinada y sostenible frente a posibles emergencias.

Estos componentes adquieren relevancia ante escenarios en los que la disponibilidad de agua puede verse comprometida. La posibilidad de trasladar sistemas de tratamiento hasta las zonas afectadas permite contar con una herramienta adicional para apoyar el abastecimiento mientras se atienden las consecuencias de una emergencia.

Cooperación entre Ecuador y Reino Unido

El proceso fue abordado durante una reunión entre representantes de Hydro Industries y autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, encabezadas por el ministro subrogante Javier Medina y el viceministro del Agua, Freddy Muñoz.

En el encuentro también participaron representantes del Reino Unido en Ecuador, dentro del fortalecimiento de la cooperación bilateral en áreas relacionadas con agua, tecnología y respuesta ante emergencias.

Hydro Industries es una compañía británica especializada en el desarrollo de soluciones modulares para el tratamiento, recuperación y potabilización de agua. Su tecnología ha sido utilizada en proyectos industriales, comunitarios y de emergencia en Europa, África, Medio Oriente y América Latina.

Con la incorporación de las cuatro unidades móviles, Ecuador suma capacidad tecnológica para anticiparse a escenarios de emergencia hídrica y disponer de sistemas que puedan movilizarse hacia las zonas donde el acceso al agua resulte afectado.