Grupo Abra moviliza más de 40 toneladas de ayuda humanitaria al Eje Cafetero

Ante la emergencia que enfrenta Colombia, Grupo Abra activó un puente aéreo humanitario para acelerar el traslado de asistencia hacia las comunidades del Eje Cafetero.

La operación conjunta de Avianca y GOL movilizó más de 40 toneladas de ayuda de primera necesidad mediante dos vuelos cargueros entre Bogotá y el Aeropuerto Internacional El Edén, en Armenia.

La misión se realizó con un Boeing 737 que llegó desde São Paulo y permitió articular las capacidades logísticas de GOLLOG y Avianca Cargo.

La iniciativa busca demostrar cómo la conectividad aérea y el transporte de carga pueden convertirse en herramientas estratégicas para responder ante situaciones de emergencia.

Más de 40 toneladas de ayuda llegaron a Armenia

Los vuelos transportaron donaciones de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), Fundación TAAP, Alcaldía Mayor de Bogotá y Ejército Nacional de Colombia.

La ayuda humanitaria para el Eje Cafetero incluyó alimentos, agua, insumos médicos y productos de higiene, además de colchones, kits de aseo, alimento para caninos y otros artículos de primera necesidad destinados a las poblaciones afectadas.

La operación se suma a las más de 300 toneladas de ayuda que Avianca ha movilizado en Colombia durante esta contingencia, ampliando la capacidad de respuesta mediante la colaboración entre las compañías que integran Grupo Abra.

Un vuelo carguero marca un hito en Armenia

El puente aéreo también representó un hecho relevante para la conectividad aérea de Armenia. Por primera vez, un avión carguero B737 aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Edén, mostrando la capacidad de esta terminal para recibir operaciones de carga de mayor escala en situaciones que requieren una respuesta logística rápida.

El B737 fue seleccionado debido a que sus características cumplen con las condiciones específicas de la pista de Armenia. Así, la aeronave permitió transportar directamente desde Bogotá un volumen considerable de suministros hacia una de las zonas que requerían asistencia.

Avianca y GOL suman capacidades ante la emergencia

María del Mar Whittaker, Chief de Responsabilidad Corporativa de Grupo Abra, destacó que la operación requirió combinar experiencia, red y capacidad logística para superar el desafío de llegar a la zona cafetera. “Nuestra experiencia, nuestra red y, sobre todo, nuestras personas están comprometidas al servicio del país”, afirmó.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca, señaló que la articulación con GOL permitió ampliar el alcance de la ayuda humanitaria en Colombia y enfrentar los retos logísticos de la operación. El ejecutivo agregó que Avianca ya ha transportado más de 300 toneladas de asistencia y continuará apoyando la recuperación de las regiones afectadas.

Albert Pérez, presidente y COO de GOL, destacó que la misión combinó las capacidades de GOLLOG con la experiencia de Avianca Cargo para trasladar más de 40 toneladas de suministros al Eje Cafetero.

La aviación se convierte en un puente solidario

Grupo Abra reúne a Avianca y GOL, además de una inversión estratégica en Wamos Air, dentro de una plataforma latinoamericana de transporte aéreo. El grupo cuenta con aproximadamente 30.000 empleados y una flota superior a 300 aeronaves, con vuelos programados hacia más de 145 destinos en más de 25 países.

Con este puente aéreo humanitario en Colombia, Grupo Abra pone su infraestructura, conectividad y experiencia operativa al servicio de las labores de asistencia. La misión evidencia cómo la logística aérea puede acelerar la llegada de recursos esenciales cuando las comunidades enfrentan situaciones críticas.