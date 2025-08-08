La etapa de preventa terminó y los nuevos Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y la serie Galaxy Watch8 ya están disponibles en Ecuador.

Tras el estreno mundial en Nueva York y su transmisión en cines del país, el 8 de agosto marcó el inicio oficial de la venta directa, con demostraciones en vivo que dejaron claro cómo la inteligencia artificial Galaxy AI, integrada con Gemini de Google, redefine la forma de usar un dispositivo móvil.

“En julio fue la demostración global; ahora ya puedes ir a cualquiera de nuestras 25 tiendas o comprar en línea y llevarte tu Galaxy hoy mismo”, señaló Philip Cisneros, gerente de producto de dispositivos móviles de Samsung Ecuador.

IA que entiende, ve y actúa: Gemini Life en acción

En la presentación local, Ana Vega, parte del equipo de Samsung Ecuador, mostró cómo el asistente Gemini convierte al teléfono en un aliado proactivo.

Con solo presionar el botón lateral, el usuario puede pedirle a la IA que identifique productos con la cámara, sugiera atuendos según el clima y el tipo de evento, resuelva ejercicios matemáticos, planifique rutas turísticas o recomiende restaurantes pet friendly.

“Mientras más interactúas, más Gemini aprende de ti. Ya no tienes que repetirle las cosas: recuerda tus preferencias y te responde en tiempo real”, explicó Vega.

El sistema combina visión por cámara, geolocalización, historial de interacciones y acceso a Google Maps para ofrecer soluciones completas y contextuales.

Galaxy Z Fold7: ligereza y potencia plegable

El Galaxy Z Fold7 llega con una pantalla externa de 6,5 pulgadas y una interna de 8 pulgadas al desplegarse, ideal para productividad multitarea.

Pesa solo 215 gramos, más que el modelo anterior, y es más resistente gracias a una reubicación interna de componentes.

“Es un Ultra que se dobla: tiene la misma cámara de 200 megapíxeles y el procesador del S25 Ultra”, destacó Cisneros. El dispositivo permite abrir hasta tres aplicaciones simultáneamente y alternar entre trabajo, edición de fotos o videollamadas sin perder fluidez.

Galaxy Z Flip7: estilo y funcionalidad inteligente

Compacto y versátil, el Galaxy Z Flip7 incorpora una FlexWindow de 4,1 pulgadas para acceder a más de 20 aplicaciones sin desplegarlo.

Con una cámara de 50 megapíxeles, batería optimizada y el respaldo de Galaxy AI, ofrece funciones como recomendaciones de vestimenta, traducción instantánea y sugerencias personalizadas.

Galaxy Watch8: salud y ecosistema conectado

La serie Galaxy Watch8, que incluye el modelo Classic, recupera el bisel rotativo y suma un sensor bioactivo que mide antioxidantes, sueño, rendimiento y estrés vascular.

Integrado con SmartThings, puede automatizar tareas como apagar el televisor si detecta que te dormiste o ajustar el volumen de la música según el entorno.

Disponibilidad y precios en Ecuador

El Galaxy Z Fold7 se vende en Ecuador por 1.999 dólares, el mismo precio que en Estados Unidos antes de impuestos. Está disponible en 25 tiendas Samsung y en shop.samsung.com/latin/ecu/ec, con envío gratuito y pago en cuotas. El Galaxy Z Flip7 y la serie Watch8 también están disponibles en todos los canales autorizados.

“Lo mejor de esta generación no es solo el diseño o la potencia, sino cómo la IA se adapta a ti y te acompaña en cada momento”, concluyó Cisneros.