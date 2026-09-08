Farmacias Económicas cumple 21 años y apuesta por la cercanía e innovación

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Farmacias Económicas conmemora 21 años de trayectoria en Ecuador con una red que supera los 1 200 puntos de venta a escala nacional. La cadena tiene presencia en 23 provincias y 154 cantones, con establecimientos tanto en zonas urbanas como en sectores periféricos y comunidades rurales.

Durante este tiempo, la marca ha buscado ampliar su presencia más allá de la venta de productos relacionados con la salud y el bienestar. Según Rodrigo Almeida, representante de Farmacias Económicas, la empresa mantiene diferentes iniciativas dirigidas a las familias ecuatorianas y también ha desarrollado proyectos vinculados con el deporte.

Uno de ellos es “Más allá de una medalla”, iniciativa que busca acompañar a deportistas ecuatorianos después de sus logros deportivos.

Como parte de este programa, la cadena entregó franquicias de Farmacias Económicas a medallistas olímpicas, entre ellas Neisi Dajomes, con el objetivo de brindarles una alternativa para continuar su desarrollo una vez terminada su etapa competitiva.

El respaldo al deporte también se extiende a otras disciplinas. Almeida señaló que Farmacias Económicas mantiene apoyo a la Liga Nacional de Ecuavóley y desarrolla auspicios regionales en distintas zonas rurales del país, donde respalda a ligas barriales de fútbol.

La red de Farmacias Económicas que busca estar cerca

Farmacias Económicas celebra sus 21 años junto a sus clientes. Foto: Leah Murdoch/EL COMERCIO

La expansión de la cadena es uno de los elementos que, según Almeida, ha permitido que Farmacias Económicas mantenga una relación cercana con sus clientes. Actualmente cuenta con 1 203 establecimientos distribuidos en el territorio nacional.

La red está conformada por 631 farmacias en la Sierra, 500 en la Costa y 72 en el Oriente. En Quito, la empresa tiene 255 puntos de venta distribuidos en 51 parroquias.

Para el representante de la compañía, uno de los factores que diferencia a la cadena dentro del mercado ecuatoriano es precisamente su alcance territorial y los años de relación con sus clientes.

“Farmacias Económicas ya tiene 21 años de confianza con las personas y se lo puede encontrar en casi cualquier sector del Ecuador”, señaló Almeida.

Esta presencia también representa una fuente de empleo. Farmaenlace, empresa a la que pertenece Farmacias Económicas, cuenta con aproximadamente 5 000 colaboradores, mientras que la operación de la cadena genera oportunidades laborales para alrededor de 3 000 familias ecuatorianas.

Tecnología para acercarse a los consumidores

Como parte de su proceso de transformación, Farmacias Económicas también ha incorporado nuevos canales para facilitar la comunicación con sus usuarios.

Además de sus líneas de atención y WhatsApp, la empresa cuenta actualmente con un chatbot integrado en su página web, mediante el cual los consumidores pueden realizar consultas y recibir respuestas de manera inmediata.

“Nosotros siempre estamos buscando evolucionar y transformarnos. Actualmente contamos con varios canales de información como WhatsApp, call centers e inclusive un chatbot dentro de la página web de Farmacias Económicas. Eso hace que las personas tengan una manera más cercana de comunicarse con Farmacias Económicas”, explicó Almeida.

La incorporación de estas herramientas responde a un proceso de modernización que busca hacer más sencilla la experiencia de los consumidores, sin dejar de lado el vínculo construido durante los 21 años de trayectoria. La empresa señala que su siguiente etapa estará enfocada en combinar tecnología e innovación con la cercanía que ha caracterizado a la marca.

Con la campaña “21 años cerca de ti”, Farmacias Económicas marca esta nueva etapa y pone el foco en mantener su expansión, fortalecer sus canales de atención y continuar desarrollando iniciativas que, además de su actividad comercial, tengan presencia en diferentes espacios de la sociedad ecuatoriana.