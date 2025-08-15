La tarde y noche del 15 de agosto de 2025, Scala Shopping se convirtió en el escenario de la primera tienda Payless remodelada en Ecuador. La reapertura marca el inicio de una nueva etapa para la marca, que busca transformar la experiencia de compra con un formato más amplio, moderno y pensado en la familia.

Un hito en la región: la reapertura de la nueva tienda de Payless

“Esta es nuestra primera tienda en remodelación en Ecuador y es muy importante porque presentamos una nueva forma de relacionarnos con los clientes”, expresó Patricio Espinoza, gerente regional de Payless, durante la apertura. La compañía ya había estrenado este concepto en Panamá y en Bogotá, pero ahora el proyecto llega a Quito como parte de un plan de expansión que contempla remodelar cinco locales en el país hasta fin de año.

La tienda remodelada de Payless no es solamente una apuesta por un cambio estético. Representa una estrategia regional para responder a consumidores que hoy demandan cercanía, conexión y experiencias más dinámicas al momento de comprar.

Más espacio para descubrir en la remodelada tienda de Payless

Uno de los elementos más llamativos del rediseño es el gran muro de sneakers, que exhibe las principales marcas y tendencias. A este se suman áreas diferenciadas: una sección infantil con colecciones de Jurassic World y Superman, una zona exclusiva para mujeres con modelos de temporada, y una sección para hombres con propuestas clásicas y casuales.

“Antes nuestras tiendas eran muy funcionales y cercanas al cliente a través del servicio. Hoy mantenemos esa cercanía, pero sumamos espacios que invitan a explorar y a interactuar con las marcas”, explicó Espinoza, mientras recorría los pasillos renovados.

La familia como centro de la experiencia en la remodelada tienda Payless

El concepto Payless sigue teniendo a la familia como eje. Espinoza insistió en que “nuestro foco siempre ha sido la familia y lo seguirá siendo. Hoy la experiencia es más dinámica, con espacios diseñados para que todos disfruten la compra: los niños con sus colecciones, las damas con un entorno pensado para ellas y los hombres con productos clásicos y modernos”.

La tienda busca, además, que los clientes puedan tocar, ver y sentir los productos, reforzando la conexión con cada artículo. La exhibición está organizada de manera intuitiva para facilitar la elección y resaltar lo mejor del portafolio.

Calidad y confort como sello de Payless

La propuesta de Payless se apoya en dos pilares: calidad y confort. “Nosotros hablamos de la garantía de la felicidad porque confiamos en nuestros productos. El confort es una condición que no negociamos. Quien se prueba un zapato de Payless entiende lo que significa caminar con comodidad y estilo a un precio accesible”, aseguró el directivo.

Desde tacos femeninos hasta zapatos casuales masculinos, cada modelo está diseñado para ofrecer liviandad, agarre y seguridad. “El confort es parte de nuestra definición como compañía”, agregó Espinoza.

Una apuesta de largo plazo

Personal de Payless celebró la apertura de la remodelada tienda en Scala Shopping, en Cumbayá, Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La reapertura de la remodelada tienda en Scala Shopping es solo el comienzo de un proceso de transformación que busca consolidar a Payless como destino líder de calzado en Ecuador. Con tiendas más modernas, experiencias integradas y productos pensados para cada miembro de la familia, la marca se propone fortalecer su relación con los consumidores.

“Queremos que los clientes sientan que cada visita a Payless es distinta, que encuentran moda, comodidad y buenos precios en un espacio que les pertenece”, concluyó Espinoza.