Emprendamos Junt@s fortalece negocios y abre oportunidades en Ecuador

Emprendamos Junt@s gradúa a 2 700 emprendedores en Quito y entrega incentivos

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El emprendimiento en Ecuador suma nuevas herramientas para fortalecer pequeños negocios. La séptima edición de Emprendamos Junt@s culminó con la graduación de 2 700 emprendedores de Quito y la entrega de incentivos a 25 participantes destacados, destinados a potenciar sus proyectos. La iniciativa cuenta con el apoyo de The Coca-Cola Foundation y es implementada por Junior Achievement Ecuador. 

El programa busca que quienes desarrollan un negocio propio incorporen conocimientos y capacidades para avanzar de manera sostenible. En esta edición, los capacitadores seleccionaron inicialmente a 72 participantes por su compromiso y desempeño, quienes accedieron a una etapa complementaria de formación y evaluación. 

Del modelo de negocio al pitch

Paulina Dueña, gerente Senior Programas Educativos Área de Proyectos JAE; Paola Palacios, gerente Senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Ecuador; Erika Núñez, coordinadora de The Coca-Cola Foundation; Luis Salazar, director Ejecutivo JAE.

Durante el programa de formación para emprendedores, los participantes recibieron capacitación en modelo Canvas, desarrollaron sus modelos de negocio y presentaron un pitch ante un jurado de Junior Achievement Ecuador. Allí expusieron su propuesta de valor, la aplicación de los conocimientos adquiridos y sus perspectivas de crecimiento. 

Tras las evaluaciones, 25 emprendedores obtuvieron las mejores calificaciones y fueron seleccionados para recibir un incentivo económico orientado a fortalecer sus negocios. Para los beneficiarios, este aporte representa una oportunidad de aplicar lo aprendido y avanzar hacia nuevas metas empresariales. 

Paola Palacios, gerente senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Ecuador, destacó que detrás de cada emprendimiento existen historias de esfuerzo, familias y proyectos que buscan crecer. La iniciativa apunta así a generar oportunidades económicas para emprendedores ecuatorianos mediante formación y acompañamiento. 

Más de 29 000 participantes desde 2018

La trayectoria de Emprendamos Junt@s en Ecuador alcanza una escala nacional. Desde 2018, más de 29 000 personashan participado en el programa, accediendo a oportunidades de formación para desarrollar capacidades y fortalecer sus proyectos productivos. 

Junior Achievement Ecuador considera que acercar conocimientos prácticos y espacios para intercambiar experiencias permite fortalecer las capacidades de quienes emprenden. La formación también busca brindar mayor confianza para identificar oportunidades y proyectar el crecimiento de cada negocio. 

Con esta séptima edición, Emprendamos Junt@s mantiene su propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor ecuatoriano, desarrollar el potencial de los participantes y contribuir a que más pequeños negocios construyan nuevas historias de crecimiento.