Cubitt Hero Gen 4 combina seguridad y actividad para niños

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Cubitt presentó en Ecuador el Hero Gen 4, un reloj inteligente dirigido a niños que reúne herramientas de localización, actividad física, organización, entretenimiento y control parental. El dispositivo busca acompañar las rutinas diarias de los más pequeños y ofrecer a los padres funciones de seguimiento y supervisión.

Entre sus características está la tecnología dual de localización, compatible con Apple Find My y Google Find Hub. También incorpora monitoreo de salud, seguimiento de actividad, modos deportivos, juegos, resistencia al agua y opciones de personalización.

El Cubitt Hero Gen 4 está disponible en cinco colores y tiene un diseño ligero, de acuerdo con la información proporcionada por la marca.

Cubitt Hero Gen 4 incorpora localización dual

Una de las funciones centrales del dispositivo es su compatibilidad con Apple Find My y Google Find Hub, que permite integrarlo a los sistemas de localización de ambas plataformas.

Esta característica aparece también destacada en una de las piezas gráficas entregadas por la marca, donde se muestra el reloj conectado tanto con un iPhone como con un teléfono Android.

La propuesta busca ofrecer a los padres una herramienta adicional para conocer la ubicación del dispositivo, mientras los niños cuentan con un accesorio diseñado para acompañar sus actividades cotidianas.

El reloj dispone, además, de resistencia al agua IP68, característica que amplía sus posibilidades de uso en distintas actividades del día.

Herramientas para organizar las rutinas de los niños

El Hero Gen 4 incluye alarmas, recordatorios de hidratación y movimiento, calculadora, control de música, información del clima y temporizador.

A estas funciones se suman el sistema de Tareas y Recompensas y el temporizador Pomodoro, herramientas que la marca plantea como apoyo para crear rutinas de estudio, organización y responsabilidad.

La propuesta busca que el reloj no se limite al seguimiento de actividad física, sino que también pueda utilizarse durante diferentes momentos de la jornada.

En el área de entretenimiento, el documento entregado por Cubitt señala que el dispositivo incluye 25 juegos orientados a trabajar habilidades como memoria, concentración, creatividad, rapidez y vocabulario en inglés.

Además, los usuarios pueden personalizar el reloj con más de 100 esferas y fondos disponibles desde la aplicación.

El reloj incluye control parental y Modo Clase

El Cubitt Hero Gen 4 incorpora funciones enfocadas en el seguimiento del bienestar y la actividad de los niños.

Entre ellas están el monitoreo continuo de frecuencia cardíaca, seguimiento del sueño, contador de pasos y 10 modos deportivos.

El dispositivo también incluye Modo Clase y control parental, que permiten limitar determinadas funciones durante el horario escolar.

Según la información proporcionada por Cubitt, el reloj no incorpora navegación por internet ni redes sociales. La marca presenta esta decisión como parte de una experiencia enfocada en el uso infantil y en el control de las funciones disponibles.

“Con Cubitt Hero Gen 4 queremos ofrecer un smartwatch que permita a los niños jugar, aprender y mantenerse activos, mientras los padres cuentan con herramientas que les brindan tranquilidad y confianza”, señaló Gabriela Vidales, coordinadora de Marketing de Cubitt Ecuador.

Cubitt Hero Gen 4 ya está disponible en Ecuador

El nuevo smartwatch ya se encuentra disponible en los puntos de venta oficiales de Cubitt en Quicentro Shopping, en Quito, y Riocentro El Dorado, en Guayaquil.

La marca mantiene presencia en ambas ciudades y comunica su portafolio a través de su sitio web y sus canales oficiales en Instagram, TikTok y Facebook.

Con el Hero Gen 4, Cubitt incorpora a su oferta un dispositivo pensado específicamente para niños, con funciones que combinan localización, organización, entretenimiento y seguimiento de actividad en un mismo equipo.