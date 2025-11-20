BanEcuador alcanzó un hito productivo con el Crédito 7×7. Es una iniciativa clave para financiamiento agrícola, que supera los 10 millones de dólares colocados en todo Ecuador.

Esta política pública fortalece el progreso rural e impulsa la reactivación del sector agropecuario mediante créditos ágiles y accesibles que benefician directamente a los pequeños productores.

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Más de 1 000 operaciones fortalecen la soberanía alimentaria

Desde septiembre, el programa ha ejecutado 1 000 operaciones de crédito, inyectando capital a quienes trabajan la tierra.

Este apoyo financiero para pequeños agricultores se consolida como herramienta estratégica para mejorar cosechas, fortalecer la soberanía alimentaria y dinamizar economías locales con inversión inmediata y de impacto.

Crédito accesible con requisitos mínimos y período de gracia

El Crédito 7×7 ofrece montos desde 500 hasta 250 000 dólares, incorporando un período de gracia para productores agrícolas. Está diseñado para permitir que la inversión genere resultados antes de iniciar los pagos.

Los requisitos son mínimos: solo se exige cédula de identidad y planilla de servicios básicos, eliminando barreras históricas de acceso al financiamiento rural.

Este capital productivo promueve tecnología para el agro, rebaños más sanos, mejores cosechas y estabilidad para comunidades campesinas.

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