Crecimiento del Banco del Pacífico supera expectativas en 2026

El Banco del Pacífico cerró el primer semestre de 2026 consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

Además, la gestión se enfocó en generar valor tanto para sus clientes como para la economía ecuatoriana. Los resultados alcanzados ubican nuevamente a la institución como la más rentable dentro del grupo de bancos comparables.

Resultados financieros destacados

Al cierre de junio, el Banco alcanzó una utilidad neta de USD 124,8 millones, con activos superiores a 10 900 millones de dólares y depósitos que bordean los 7 289 millones de dólares. Estas cifras reflejan la confianza de más de 2,8 millones de clientes que mantienen su relación con la entidad.

Indicadores de rentabilidad bancaria

Este desempeño se traduce en los mejores indicadores de rentabilidad bancaria de su segmento. El retorno sobre patrimonio (ROE) alcanzó el 22,34 %, mientras que el retorno sobre activos (ROA) se situó en 2,44 %. A ello se suman sólidos niveles de liquidez, solvencia y eficiencia, que fortalecen su capacidad para seguir acompañando el crecimiento económico en Ecuador.

Apoyo al desarrollo productivo

Durante el primer semestre del año, el Banco del Pacífico desembolsó USD 1 302 millones en más de 5 000 operaciones, dirigidas a los segmentos corporativo, empresarial y Pymes. Este apoyo financiero es clave para el desarrollo productivo en Ecuador.

Visión y compromiso del banco

“Estos resultados son consecuencia de una gestión consistente y de una visión clara sobre el rol que debe cumplir la banca en el desarrollo del país. Más allá de los indicadores financieros, nos satisface saber que estamos impulsando proyectos productivos, apoyando a empresas de todos los tamaños y fortaleciendo la confianza que millones de ecuatorianos depositan en nosotros cada día”, señaló Iván Andrade, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico.

El futuro del Banco del Pacífico

Con estos resultados, el Banco del Pacífico reafirma su posición como una institución sólida y cercana.

Además, mantiene una visión de crecimiento responsable y está comprometido en ofrecer soluciones financieras que respondan a las necesidades de personas, empresas y sectores productivos que impulsan el desarrollo del Ecuador.