El costo total de tener un vehículo redefine la compra de SUV en Ecuador

El mercado automotor ecuatoriano atraviesa una transformación impulsada por un consumidor cada vez más informado.

Más allá del precio de compra, hoy los ecuatorianos analizan el costo total de propiedad, la eficiencia del combustible, la seguridad y la tecnología antes de elegir un vehículo.

Este cambio responde, entre otros factores, al envejecimiento del parque automotor nacional, donde cerca del 39% de los vehículos supera los 15 años de antigüedad. Es una condición que incrementa los costos de mantenimiento y reduce la eficiencia operativa.

Un parque automotor envejecido impulsa nuevas decisiones de compra

La renovación del parque automotor en Ecuador dejó de ser únicamente un deseo asociado a estrenar un automóvil. Para miles de familias representa una inversión orientada a disminuir gastos futuros y acceder a mejores estándares de seguridad.

En este contexto, los SUV en Ecuador se consolidan como el segmento con mayor dinamismo, al concentrar el mayor porcentaje de ventas de vehículos nuevos hasta mayo de 2026. Durante el primer semestre del año se comercializaron 78 185 unidades, lo que representa un crecimiento del 41,4 % respecto al mismo período de 2025.

Esta evolución también refleja un cambio en el perfil del comprador. Los consumidores priorizan vehículos que mantengan su valor a lo largo del tiempo y que permitan optimizar la inversión mediante menores costos operativos, eficiencia energética y tecnologías que mejoren la experiencia de conducción.

El costo de propiedad gana peso frente al precio inicial

Los especialistas coinciden en que la evaluación de un vehículo ya no termina en el concesionario. Santiago Merchán, gerente comercial de MG Ecuador, explica que actualmente los compradores comparan cuánto costará mantener un automóvil durante los próximos años, especialmente quienes adquieren su primer SUV.

La eficiencia, los gastos de operación y los beneficios posteriores a la compra forman parte del análisis antes de tomar una decisión.

En Ecuador, el costo anual de mantener un vehículo puede ubicarse entre 1 500 y 1 900 dólares, considerando combustible, seguro vehicular, mantenimiento preventivo, matrícula, impuestos y otros gastos cotidianos como parqueaderos o lavadas. Estos rubros explican por qué el costo de propiedad se ha convertido en uno de los factores más relevantes dentro del proceso de compra.

MG ZS apuesta por una propuesta de valor enfocada en el ahorro

Frente a este escenario, MG Ecuador posiciona al MG ZS como una alternativa alineada con las nuevas prioridades del mercado. El modelo incorpora atributos de seguridad, conectividad, confort y eficiencia, además de beneficios orientados a reducir el impacto económico del primer año de uso.

Entre las alternativas disponibles se incluyen un año de combustible, matrícula 2026, seguro por un año o planes de financiamiento con entrada desde 1 990 dólares, bajo un esquema de beneficios que el comprador puede elegir según sus necesidades.

La propuesta busca complementar el precio de adquisición con ventajas que contribuyan al ahorro y a una mayor tranquilidad durante la vida útil del vehículo.

La tendencia evidencia que el mercado automotor ecuatoriano continúa evolucionando hacia decisiones de compra más racionales.

La eficiencia, la tecnología, los costos de mantenimiento y el respaldo posterior a la adquisición se consolidan como variables determinantes para quienes buscan realizar una inversión inteligente y sostenible en el tiempo.