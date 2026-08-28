Corporación Favorita impulsa la economía circular con acciones que transforman residuos

Doménica Michelle Jarrín Gómez

Corporación Favorita mostró cómo la sostenibilidad y la economía circular forman parte de sus operaciones cotidianas en Ecuador.

Durante la Jornada CF por el Planeta 2026, realizada el 27 de agosto, medios e invitados recorrieron supermercados, infraestructura logística y una planta especializada para conocer procesos de reciclaje, eficiencia energética y gestión responsable de recursos.

Supermaxi incorpora eficiencia energética y reciclaje

La primera parada fue Supermaxi San Gabriel, en el Valle de los Chillos. El establecimiento aplica un sistema interno de separación y clasificación de residuos, junto con medidas para optimizar el consumo de agua y energía. El local posee certificación LEED Silver y forma parte de las 24 tiendas de Corporación Favorita que cuentan con esta acreditación.

La estrategia de sostenibilidad en supermercados también incorpora refrigerantes de bajo impacto en 87 locales y monitoreo permanente de temperatura en 158 establecimientos. Además, el Punto GIRA de Supermaxi San Gabriel fue construido con material proveniente del procesamiento de 47 000 botellas de Tetra Pak.

Energía solar fortalece una logística sostenible

La Jornada CF por el Planeta continuó en el Centro de Distribución, un complejo de 360 000 metros cuadrados donde trabajan 1 016 personas. Su infraestructura incluye un parque fotovoltaico que permite reducir 144 toneladas de CO₂ anuales y abastecer de energía a 19 locales ubicados en Quito.

A esta gestión se suma una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), capaz de procesar diariamente entre 600 000 y 700 000 litros mediante siete etapas. Estas acciones integran eficiencia energética, gestión hídrica y reducción de emisiones dentro de la operación logística.

GIRA convierte residuos en nuevos recursos

El recorrido concluyó en la Planta de Economía Circular GIRA, una instalación de 5 000 metros cuadrados que funciona las 24 horas. Sus cinco líneas de producción permiten clasificar 35 tipos de materiales y fortalecer la valorización de residuos como parte de un modelo de economía circular.

Entre 2019 y julio de 2026, GIRA valorizó 119 259 toneladas de residuos, equivalentes a 2 075 millones de empaques. Solo durante 2025 recuperó más de 6 519 toneladas de materiales posconsumo.

Sostenibilidad que se refleja en cifras

El alcance incluye 4 368 paneles solares instalados en 20 000 metros cuadrados, 177 965 m³ de agua tratada durante 2025, más de 140 Puntos GIRA y más de 200 000 usuarios de la aplicación GIRA.

A ello se suma más de un millón de personas alcanzadas mediante iniciativas de educación ambiental, cifras que muestran cómo la sostenibilidad puede incorporarse de forma permanente a las operaciones empresariales.