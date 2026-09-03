Colegio Terranova Internacional impulsa la educación del futuro con tecnología e inteligencia artificial

La educación y la tecnología avanzan hacia una integración cada vez más estrecha dentro de las aulas. En Quito, el Colegio Terranova Internacional fortalece su propuesta académica con una estrategia EdTech que incorpora dispositivos, plataformas digitales e inteligencia artificial para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Con el respaldo de International Schools Partnership (ISP), la institución incorporará 221 nuevas laptops, de las cuales 115 estarán destinadas a docentes y 106 a estudiantes. La iniciativa, que forma parte de un proyecto regional, ampliará las oportunidades educativas para más de 500 estudiantes y reforzará las herramientas disponibles para los profesores.

Más allá de renovar equipos, la apuesta apunta a consolidar un ecosistema educativo digital en el que la tecnología tenga una finalidad pedagógica concreta y permita preparar a los estudiantes para desenvolverse en escenarios académicos y profesionales cada vez más digitalizados.

Tecnología educativa enfocada en el aprendizaje

La estrategia EdTech del Colegio Terranova Internacional parte de una premisa: incorporar más tecnología no significa aumentar automáticamente el tiempo que los estudiantes pasan frente a una pantalla. El desafío está en conseguir que cada interacción digital aporte valor al aprendizaje.

Por esta razón, los dispositivos están pensados específicamente para el entorno educativo y permitirán acceder de manera ágil, segura y confiable a plataformas, aplicaciones y contenidos que complementan las clases. La meta es generar experiencias de aprendizaje más dinámicas, colaborativas y personalizadas.

Este modelo busca fortalecer competencias para el futuro como pensamiento crítico, creatividad, colaboración, resolución de problemas y adaptabilidad. Para los docentes, las herramientas tecnológicas también representan oportunidades para enriquecer sus prácticas pedagógicas, optimizar procesos y responder a diferentes necesidades de aprendizaje.

La institución resume esta visión en el concepto “screen value”, frente al tradicional “screen time”. Es decir, el impacto de la tecnología educativa no se mide solamente por cuánto tiempo permanece encendida una pantalla, sino por el valor que genera al permitir investigar, analizar, crear, colaborar y profundizar conocimientos.

Un ecosistema digital más seguro y conectado

La transformación tecnológica contempla además herramientas que buscan facilitar el acceso a los recursos educativos. Una de ellas es ClassLink, plataforma mediante la cual estudiantes y docentes podrán ingresar desde un único punto seguro a distintas aplicaciones, plataformas y contenidos utilizados durante el proceso de aprendizaje.

Esta integración pretende reducir las barreras operativas y facilitar una transición más fluida entre herramientas. Así, la tecnología aplicada a la educación puede convertirse en un facilitador para dedicar menos tiempo a resolver aspectos técnicos y concentrar mayores esfuerzos en enseñar, aprender y crear.

La estrategia también amplía las posibilidades de aprendizaje dentro y fuera del aula, al articular infraestructura, plataformas y recursos digitales de acuerdo con las necesidades de cada etapa educativa.

Inteligencia artificial llega como apoyo para docentes

Otro componente de la evolución EdTech es la incorporación progresiva de inteligencia artificial aplicada a la educación. Su implementación se plantea bajo criterios de responsabilidad y con objetivos pedagógicos definidos, manteniendo al docente como una figura central del proceso educativo.

A través del AI Toolbox de ISP, el proyecto contempla soluciones diseñadas específicamente para acompañar la enseñanza. Entre ellas están AI Marking, enfocada en apoyar los procesos de retroalimentación docente, y AI Buddy, concebida para acompañar a los alumnos durante diferentes experiencias de aprendizaje.

El enfoque establece que la inteligencia artificial en las aulas no pretende reemplazar al profesor, sino potenciar su impacto. Estas herramientas pueden optimizar determinados procesos, abrir oportunidades de personalización y permitir que los educadores concentren más tiempo en enseñar, orientar y acompañar a sus estudiantes.

Al mismo tiempo, el contacto con estas soluciones acerca a los alumnos a tecnologías que tendrán una presencia creciente en su futuro académico y profesional. La propuesta busca que aprendan a utilizarlas de manera responsable, crítica y consciente, además de comprender sus posibilidades y alcances.

Una inversión tecnológica con visión de largo plazo

Las 221 nuevas laptops constituyen la parte más visible de la iniciativa, pero la estrategia va más allá de los dispositivos. El proyecto regional impulsado por ISP apunta a crear condiciones para que estudiantes y profesores dispongan de herramientas pertinentes frente a un entorno educativo y laboral en constante transformación.

Para el Colegio Terranova Internacional, la innovación tecnológica se integra a una propuesta que conecta excelencia académica, metodologías, infraestructura y perspectiva internacional. El objetivo no es únicamente que los estudiantes sepan utilizar nuevas tecnologías, sino que puedan comprenderlas y aplicarlas de manera responsable y significativa.

Una educación conectada con el mundo

La incorporación de tecnología también se vincula con la participación del Colegio Terranova Internacional en International Schools Partnership, una red global que permite conectar a las comunidades educativas con recursos, iniciativas y experiencias internacionales de aprendizaje.

La educación del futuro implica algo más que introducir nuevos equipos en las aulas. También supone repensar cómo se enseña, cómo aprenden los estudiantes y cuáles son las competencias que necesitarán para desenvolverse en un mundo marcado por la innovación y la transformación digital.

Con más de 20 años de trayectoria en Quito, el Colegio Terranova Internacional mantiene una propuesta enfocada en la excelencia académica y la formación internacional. Como integrante de ISP, busca conectar a sus estudiantes con nuevas experiencias, recursos y oportunidades de aprendizaje alrededor del mundo.

La nueva estrategia EdTech refuerza ese camino al combinar educación, tecnología e inteligencia artificial con una intención pedagógica definida. El propósito final es que las herramientas digitales no sean un fin en sí mismas, sino recursos que permitan enseñar, aprender, crear y colaborar, preparando a los estudiantes para los desafíos de un mundo en permanente transformación.