El estudio Brand Footprint 2025 de Worldpanel by Numerator confirmó que Coca-Cola es la marca de consumo masivo número uno en Ecuador.

Con más de 63 millones de elecciones en hogares ecuatorianos, la compañía reafirma su liderazgo en el mercado, consolidando su posicionamiento en todos los momentos de consumo, desde reuniones familiares hasta celebraciones especiales.

Metodología y liderazgo en Consumer Reach Points

La investigación utiliza la métrica Consumer Reach Points (CRPs), que mide el alcance de una marca según penetración, frecuencia y número de hogares compradores.

Coca-Cola se ubica a la cabeza gracias al respaldo de consumidores fieles que la integran en su vida diaria.

El gerente General de Coca-Cola Ecuador, Daniel Moritz, destacó que cada elección representa un instante de conexión, emoción y pertenencia, reforzando la huella que la marca deja en la memoria colectiva.

Una marca que evoluciona con sus consumidores

El éxito de Coca-Cola en Ecuador no es casual. La marca se ha adaptado a nuevas generaciones, manteniendo su esencia mientras apuesta por campañas inclusivas y experiencias memorables.

Esta estrategia de comunicación promueve la conexión humana y posiciona a Coca-Cola como un símbolo de optimismo, unión y celebración.

Su propuesta se ha convertido en parte esencial de los momentos más significativos para los ecuatorianos.

Coca-Cola, comida y momentos compartidos

La mayoría de las personas consume Coca-Cola acompañada de una comida con amigos, familiares o seres queridos.

Esta receta perfecta: bebida, comida y compañía, ha hecho que la marca se convierta en un componente natural de la vida cotidiana en el país.

Esa simple pero poderosa combinación refuerza su rol como ícono cultural y social en Ecuador.

Casi un siglo de historia en Ecuador

Con casi 100 años de presencia en el país, Coca-Cola ha consolidado una relación basada en cercanía, confianza y consistencia.

Su estrategia integra innovación constante, adaptación al estilo de vida local y un enfoque emocional que convierte cada elección en una experiencia significativa.

Este reconocimiento reafirma su propósito global: refrescar al mundo y marcar la diferencia en los momentos que realmente importan.

