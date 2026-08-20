Bypass Magnético llega a Ecuador como opción mínimamente invasiva contra la obesidad

La cirugía bariátrica en Ecuador incorpora una nueva alternativa para el tratamiento de la obesidad y enfermedades metabólicas.

Se trata del Bypass Magnético, una técnica mínimamente invasiva que utiliza imanes de precisión para generar una conexión entre el estómago y el intestino delgado, sin recurrir a grapas o suturas permanentes.

La innovación es presentada por el médico Napoleón Salgado. Este especialista tiene más de 15 años de experiencia en cirugía bariátrica. La propuesta busca ampliar las alternativas disponibles para pacientes que requieren un tratamiento integral para la obesidad.

¿Cómo funciona el Bypass Magnético?

A diferencia del bypass gástrico tradicional, el procedimiento emplea dos imanes especialmente diseñados, colocados mediante técnicas endoscópicas y laparoscópicas. El campo magnético permite unir progresivamente las paredes del estómago y el intestino delgado hasta formar una nueva conexión.

Según de la clínica, después de siete a 10 días los imanes son expulsados naturalmente. La conexión resultante contribuye a la pérdida de peso y al control de enfermedades metabólicas asociadas, entre ellas la diabetes tipo 2.

Menor intervención y recuperación más rápida

Entre las características del Bypass Magnético en Ecuador están la ausencia de grapas metálicas permanentes, una menor intervención quirúrgica y una recuperación más rápida. El procedimiento contempla alta hospitalaria en aproximadamente 24 horas y, según el especialista, el paciente puede retomar sus actividades habituales en alrededor de 48 horas.

“Con el Bypass Magnético buscamos democratizar el acceso a un tratamiento seguro y efectivo”, señala Salgado, quien destaca también la reducción del tiempo quirúrgico y del dolor postoperatorio.

Ecuador incorpora innovación en cirugía bariátrica

La llegada de esta técnica para tratar la obesidad coloca a Ecuador entre los primeros países latinoamericanos en incorporarla, según el boletín de presentación. El objetivo es ofrecer tratamientos personalizados bajo estándares utilizados en centros especializados internacionales.

El doctor Salgado sostiene que el manejo de la obesidad debe mantener una visión integral. Su propuesta combina el procedimiento bariátrico con nutrición, psicología y seguimiento clínico para acompañar al paciente durante su proceso.