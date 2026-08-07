BYD Yuan Pro DM-i llega a Ecuador con 1 100 km de autonomía en un auto híbrido enchufable

La movilidad eléctrica gana terreno en Ecuador, pero todavía existe una pregunta para quienes necesitan salir de la ciudad: ¿qué ocurre cuando el viaje supera la autonomía de la batería? BYD plantea una respuesta con el nuevo Yuan Pro DM-i, un SUV híbrido enchufable que acaba de incorporarse a su portafolio en Ecuador.

El modelo combina hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica con un rango total de hasta 1 100 kilómetros, según el ciclo NEDC. La propuesta busca cubrir dos escenarios con un mismo vehículo: los desplazamientos cotidianos dentro de la ciudad y los viajes de larga distancia.

El BYD Yuan Pro DM-i llega a Ecuador con un precio de 26 990 dólares. Durante el lanzamiento, la compañía anunció además un bono de 1 000 dólares para las primeras 100 reservas.

De esta manera, BYD amplía la familia Yuan Pro, uno de los modelos que ha acompañado el crecimiento de la marca en Ecuador. La diferencia está ahora bajo la carrocería: la tecnología DM-i (Dual Mode Intelligence) incorpora la experiencia de conducción eléctrica a un vehículo capaz de afrontar recorridos mucho más extensos.

BYD Yuan Pro DM-i combina ciudad y viajes de larga distancia en Ecuador

La tecnología DM-i está diseñada para que el motor eléctrico tenga un papel protagonista. En los recorridos cotidianos, el vehículo puede desplazarse hasta 100 kilómetros utilizando únicamente energía eléctrica.

Cuando el recorrido exige mayor autonomía, entra en funcionamiento el sistema híbrido. La combinación permite alcanzar hasta 1 100 kilómetros de autonomía total. El conductor no necesita modificar sus hábitos ni gestionar constantemente el funcionamiento del sistema.

Esa versatilidad fue uno de los principales mensajes durante la presentación en Ecuador.

“Tomamos el nombre de un vehículo que ya conquistó la confianza de los ecuatorianos y lo hacemos evolucionar para responder a una necesidad muy clara”, señaló Marisol Jácome, directora comercial de BYD Ecuador.

Jácome explicó que la propuesta busca que las personas puedan acercarse a las nuevas energías sin renunciar a la posibilidad de recorrer el país.

El consumo declarado también apunta hacia esa eficiencia. El Yuan Pro DM-i registra 4,3 litros de combustible cada 100 kilómetros, bajo el ciclo NEDC.

Un motor eléctrico de 145 kW es protagonista del Yuan Pro DM-i

El sistema combina un motor eléctrico de 145 kW con un motor a combustión de 1,5 litros. A ellos se suma una Blade Battery de 18,3 kWh.

La configuración tiene tracción delantera y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

Durante la presentación del BYD, el híbrido enchufable en Ecuador, Marco Albán, gerente de Posventa de BYD Ecuador, explicó que el sistema privilegia la experiencia eléctrica siempre que las condiciones lo permiten.

Eso se traduce en una conducción silenciosa y una respuesta inmediata dentro de la ciudad. Para un viaje más extenso, el sistema aprovecha la combinación de ambas fuentes de energía para incrementar el rango.

La idea comercial detrás del modelo es sencilla: eléctrico para la rutina diaria e híbrido cuando la distancia aumenta.

El Yuan Pro DM-i, el híbrido enchufable, mantiene el espacio de un SUV familiar para Ecuador

La electrificación no supone renunciar a las características prácticas de un SUV. El Yuan Pro DM-i conserva una configuración pensada tanto para los desplazamientos urbanos como para una familia que necesita viajar.

Su maletero tiene 425 litros de capacidad. Al abatir los asientos posteriores, el espacio puede aumentar hasta los 1 332 litros, según los datos presentados durante el lanzamiento.

También incorpora un techo panorámico de vidrio, tablero LCD de 8 pulgadas y una pantalla central flotante de 12,8 pulgadas.

La palanca de cambios se encuentra en la columna de dirección. Esto libera espacio en la consola central y permite una distribución interior más despejada.

En el exterior, el SUV mantiene las proporciones de la familia Yuan Pro, pero incorpora elementos que buscan darle una apariencia más dinámica. Entre ellos están las manijas semiocultas, nuevos rines y una firma lumínica posterior inspirada en el tradicional nudo chino.

Google, 22 asistencias ADAS y Blade Battery

La tecnología también ocupa un lugar central dentro de la cabina. El sistema integra Google de manera nativa, además de Google Maps, conectividad 4G y actualizaciones remotas OTA.

Este híbrido enchufable de BYD en Ecuador, cuenta con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, comandos de voz y cámara panorámica de 360 grados.

Otra función es V2L (Vehicle to Load). Esta tecnología permite utilizar la energía almacenada en el vehículo para alimentar dispositivos eléctricos externos.

En seguridad, el Yuan Pro DM-i incorpora la Blade Battery de BYD y un paquete de 22 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).

Entre ellas están el control crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal y trasera, detección de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tránsito.

Durante el evento también se destacó la tecnología Cell to Body, que integra estructuralmente la batería con la carrocería.

BYD crece en Ecuador y apuesta por los vehículos de nuevas energías

La llegada del Yuan Pro DM-i ocurre mientras BYD acelera su crecimiento en el mercado ecuatoriano.

Durante el primer semestre de 2026, la compañía comercializó 2 490 vehículos de nuevas energías en Ecuador, frente a 1 038 unidades durante el mismo período de 2025. Esto representa un incremento del 140%, según las cifras difundidas por la compañía.

Jácome señaló durante el lanzamiento que aproximadamente uno de cada cuatro vehículos que se comercializan actualmente en Ecuador incorpora tecnología híbrida o eléctrica.

El crecimiento también ha llevado a BYD a reforzar su operación local. Hace pocos días arribó al puerto de Manta el primer buque de BYD con 1 000 vehículos destinados al mercado ecuatoriano, según informó la empresa durante el evento.

Pero la apuesta no termina en la venta de automóviles.

Jorge Burneo, Country Manager de BYD en Ecuador, anunció que la compañía prevé comenzar en 2027 la inversión en su primera red de cargadores rápidos en Ecuador. Según explicó, la infraestructura estará preparada para las nuevas generaciones de vehículos equipados con Blade Battery 2.0.

BYD supera los 17 millones de vehículos de nuevas energías

El crecimiento ecuatoriano forma parte de una expansión global. Durante el evento, Burneo informó que BYD superó los 17 millones de vehículos de nuevas energías producidos.

Entre enero y julio de 2026, la compañía reportó además más de 2,2 millones de vehículos comercializados, con más de 969 000 unidades exportadas.

A ello se suma su ingreso al grupo de las 100 mayores compañías del Fortune Global 500, donde BYD se ubicó este 2026 en el puesto 91, según informó la empresa durante la presentación.

Esa expansión ayuda a explicar la estrategia que BYD está desplegando en Ecuador. La marca comenzó a ganar espacio principalmente a través de sus vehículos eléctricos y ahora amplía las alternativas con su tecnología súper híbrida enchufable.

El Yuan Pro DM-i representa precisamente ese siguiente paso. Mantiene la conducción eléctrica para buena parte de los desplazamientos cotidianos, pero incorpora la autonomía necesaria para salir de la ciudad sin convertir la distancia en una preocupación.

Con 100 kilómetros eléctricos, hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada y un precio de 26 990 dólares, BYD busca que la transición hacia las nuevas energías no obligue a elegir entre la movilidad urbana y los viajes largos.