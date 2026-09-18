BYD destina 1 000 m² de conservación por cada auto vendido en Ecuador

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

BYD Ecuador informó que 4 298 400 metros cuadrados de la Reserva Yanacocha han sido destinados a conservación como resultado de una alianza entre Andor Corp-BYD Ecuador y Fundación Futuro, a través de la iniciativa NFTree. La cifra equivale a 429,84 hectáreas en el Chocó Andino.

El mecanismo vincula la venta de vehículos de la marca con acciones de conservación: por cada auto BYD vendido en Ecuador se destinan 1 000 metros cuadrados a la protección de la Reserva Yanacocha, según la información entregada por la compañía.

La iniciativa fue presentada nuevamente durante una jornada realizada en la reserva por el Día Mundial del Auto Eléctrico, con la participación de BYD Ecuador, Grupo Futuro y Fundación Jocotoco.

BYD conecta la movilidad eléctrica con la conservación

La iniciativa NFTree busca extender el concepto de sostenibilidad más allá del uso del vehículo eléctrico y asociarlo con la protección de ecosistemas.

“Hablar de sostenibilidad no debería quedarse únicamente en lo que ocurre cuando encendemos un vehículo. También debemos preguntarnos qué impacto podemos generar fuera de él”, señaló Santiago Pinto, CEO de Andor Corp-BYD Ecuador.

El ejecutivo explicó que, mediante NFTree, cada vehículo vendido representa 1 000 metros cuadrados destinados a conservación.

El convenio comenzó en abril de 2025, de acuerdo con el cuerpo del documento entregado. Desde entonces, la iniciativa reporta las 429,84 hectáreas conservadas en la Reserva Yanacocha.

La Reserva Yanacocha fue escenario del Día Mundial del Auto Eléctrico

La jornada se realizó en la Reserva Yanacocha, ubicada a 3 200 metros sobre el nivel del mar, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Auto Eléctrico, celebrado el 9 de septiembre.

BYD Ecuador, Grupo Futuro y Fundación Jocotoco trasladaron hasta este lugar el concepto de la campaña ‘A bordo de la sostenibilidad’.

El objetivo fue que los asistentes pudieran conocer directamente el territorio asociado con la iniciativa de conservación y dimensionar el alcance de una cifra que supera los cuatro millones de metros cuadrados.

Durante la actividad, representantes de Fundación Futuro explicaron el alcance de NFTree y los resultados registrados desde la firma del convenio.

Fundación Jocotoco, descrita en el material como una organización especializada en conservación, también participó en la jornada y expuso la importancia ecológica de Yanacocha y del Chocó Andino.

Más de 429 hectáreas conservadas desde 2025

La cifra reportada por la iniciativa alcanza 429,84 hectáreas, equivalentes a 4 298 400 metros cuadrados.

El modelo plantea una relación directa entre las ventas de vehículos BYD en Ecuador y la superficie destinada a conservación. De esta manera, cada nueva unidad comercializada incrementa el territorio vinculado al programa en 1 000 metros cuadrados.

La compañía presenta esta iniciativa como una extensión de su estrategia relacionada con la movilidad eléctrica y el uso de nuevas tecnologías energéticas.

BYD señala que fue fundada en 1994 y que desarrolla soluciones vinculadas con adquisición, almacenamiento y aplicación de energía. El documento entregado también indica que la compañía cuenta con más de 120 000 colaboradores dedicados al desarrollo de patentes en I+D+i.

La actividad en Yanacocha permitió reunir en un mismo espacio la propuesta de movilidad eléctrica de la marca y el proyecto de conservación que desarrolla mediante NFTree.