BYD acelera la movilidad híbrida en Ecuador con dos nuevos SUV en el Auto Show 2026

La movilidad sostenible en Ecuador suma nuevas alternativas con la apuesta de BYD en el Auto Show 2026 de Guayaquil.

La marca presentó oficialmente el Yuan Pro DM-i y mostró por primera vez en el país el BYD Ti7, dos SUV híbridos enchufables que combinan autonomía, desempeño, conectividad y tecnologías desarrolladas para responder a distintos estilos de conducción.

La participación de BYD, del 11 al 16 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil, busca trascender la tradicional exhibición automotriz. La propuesta incorpora experiencias tecnológicas e interactivas que acercan a los visitantes a las nuevas tendencias de electromovilidad y vehículos de nuevas energías en Ecuador.

Yuan Pro DM-i combina eficiencia y autonomía

Uno de los protagonistas es el BYD Yuan Pro DM-i, un SUV súper híbrido enchufable con hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica y hasta 1 100 kilómetros de autonomía combinada, bajo ciclo NEDC.

Su consumo declarado alcanza 4,3 litros por cada 100 kilómetros, característica orientada tanto a desplazamientos urbanos como a viajes interprovinciales.

El modelo incorpora un motor eléctrico de 145 kW, motor a combustión de 1,5 litros y Blade Battery de 18,3 kWh.

Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. En conectividad, integra el ecosistema nativo de Google, Google Maps, 4G, actualizaciones OTA, Apple CarPlay, Android Auto inalámbrico y pantalla táctil de 12,8 pulgadas.

BYD Ti7 llega por primera vez a Ecuador

Otra de las novedades del Auto Show 2026 es el BYD Ti7, presentado por primera vez en Ecuador. Este SUV híbrido enchufable de gran tamaño tiene una orientación familiar y aventurera, con espacio para cinco pasajeros, autonomía superior a 1 000 kilómetros y tracción integral inteligente.

El BYD Ti7 utiliza tecnología DM-p, enfocada en mayores prestaciones. Ofrece una potencia combinada de 360 kW —aproximadamente 483 hp—, torque de 650 Nm y aceleración de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.

Además, dispone de modos para barro, arena, nieve y montaña, junto con configuraciones Sport, Eco y Comfort.

Tecnología transforma la experiencia automotriz

“En BYD entendemos que la movilidad del futuro no se construye únicamente con vehículos, sino con experiencias, innovación y tecnología”, señaló Marisol Jácome, directora comercial de Andor Corp, importadora y comercializadora de BYD en Ecuador.

La ejecutiva destacó que la propuesta busca acercar al público a la revolución de las nuevas energías.

La experiencia se amplía con el estreno de PODCARS BYD, un espacio de conversación en vivo desde el stand de la marca para abordar innovación, tendencias, tecnología y movilidad. Los primeros episodios son conducidos por Carlos Scavone y cuentan con invitados como Mariela Viteri y David Reinoso.

BYD fortalece su apuesta por las nuevas energías

Con estos lanzamientos, BYD refuerza su estrategia alrededor de los vehículos de nuevas energías y la movilidad eficiente.

La compañía destaca desarrollos propios como la Blade Battery y la plataforma DM-i como parte de una transformación en la que conectividad, tecnología y eficiencia ganan protagonismo en la industria automotriz.