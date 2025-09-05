Bupa Ecuador presentó su nuevo portafolio de seguros de salud Bupa Global Care, con cobertura internacional y servicios digitales para atención inmediata.

La aseguradora destacó que es su propuesta más completa en Ecuador, con acceso a redes médicas en distintos continentes.

El producto incluye hospitalización, maternidad, emergencias médicas, atención ambulatoria, enfermedades crónicas, oncología y trasplantes.

También incorpora la plataforma digital Blua, que ofrece videoconsultas médicas 24/7 y acceso a especialistas en nutrición, psicología y salud mental.

Planes de Bupa Global Care en Ecuador

El portafolio se organiza en tres niveles: Esencia, Plus y Max. El precio depende de la edad y de los beneficios incluidos en la póliza.

“Esta gama tiene una ventaja muy importante: no solo es simple de entender, sino que ofrece tres niveles claros. Esencia incluye lo básico a un costo más accesible; Plus es el plan intermedio; y Max incorpora beneficios más sofisticados”, explicaron en la presentación.

La compañía señaló que el diseño de los planes consideró estudios de mercado y aportes de corredores de seguros, sus principales aliados estratégicos.

Inteligencia artificial y selfies como primera alerta médica

Uno de los avances tecnológicos más innovadores es el uso de inteligencia artificial para generar alertas tempranas de salud. A través de la aplicación Mi Bupa Latinoamérica, el asegurado puede tomarse una selfie y obtener información inmediata sobre sus signos vitales.

La herramienta no sustituye al médico, sino que se complementa con su guía.

Después de la captura, el sistema conecta al paciente con un especialista mediante videoconsulta en menos de 30 segundos.

El médico interpreta los resultados y orienta al usuario sobre la necesidad de realizar un chequeo más profundo o acudir a un centro de salud.

En países como Estados Unidos, las prescripciones digitales emitidas en estas consultas permiten comprar medicamentos de manera directa, lo que agiliza la atención en emergencias.

Cobertura de salud mental en Bupa Global Care

Durante el evento, los directivos subrayaron que la salud mental es un pilar estratégico de la nueva oferta. El seguro incluye sesiones con psicólogos a través de Blua, con altos niveles de satisfacción entre los usuarios.

“La salud mental está muy a la orden del día. Incorporamos estas coberturas porque cada vez más personas buscan apoyo psicológico, incluso sin una patología concreta”, señaló el equipo de producto.

Ecuador es el primer país en lanzar Bupa Global Care

La compañía informó que Ecuador es el primer país de Latinoamérica en lanzar “Bupa Global Care”. Los directivos indicaron que el mercado local muestra una creciente demanda por servicios médicos de calidad, transparencia en los procesos y acceso a redes internacionales.

“Este producto resume lo que buscan los asegurados en Ecuador: confianza, respaldo y una red médica de excelencia”, afirmaron.

Bupa Global Latinoamérica y su presencia internacional

Bupa Global Latinoamérica atiende a más de 60 millones de clientes en el mundo y emplea a 87 000 personas. En la región opera en República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Colombia y Chile.

En Ecuador, la empresa cumple más de 20 años en el mercado, con seguros médicos para personas, corporaciones y pymes. Con este lanzamiento, busca reforzar su posición y ofrecer a los asegurados herramientas digitales que faciliten el acceso a servicios de salud en cualquier lugar.