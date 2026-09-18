BeFlamingo gana tres Grand Prix y es Agencia del Año en Lux Awards 2026

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

BeFlamingo obtuvo tres Grand Prix y fue reconocida como Agencia del Año en los Lux Awards 2026, durante la gala realizada el 3 de septiembre en el Country Club Samborondón. La agencia quiteña participó con trabajos desarrollados para marcas como Farmacias Económicas, Reebok, Hyundai, La Favorita y Papa John’s.

El resultado llega un año después de que BeFlamingo alcanzara 11 presencias en shortlist y ocho premios en la edición 2025. En 2026, el shortlist oficial registró 28 presencias de la agencia en categorías relacionadas con branding, experiencia, comercio, craft, audio, medios, relaciones públicas, inteligencia artificial y comunicación con propósito.

De acuerdo con la información entregada por BeFlamingo, es la primera agencia que consigue tres Grand Prix en una misma edición del festival y la segunda agencia independiente que recibe el reconocimiento de Agencia del Año en la historia del certamen.

BeFlamingo llevó campañas de marcas ecuatorianas a Lux Awards

Una de las ideas presentadas fue ‘Reborn Collection’, desarrollada junto a Reebok y el diseñador ecuatoriano Camilo Ayala.

La propuesta tomó prendas de la marca para deconstruirlas y reinterpretarlas desde elementos de identidad cultural. La colección fue presentada mediante una experiencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, acompañada por músicos y artistas visuales ecuatorianos.

Para Hyundai, la agencia trabajó en ‘The Tester’, un personaje creado mediante inteligencia artificial y planteado como un crítico automotriz exigente.

La dinámica buscó motivar a clientes, conductores y creadores de contenido a realizar pruebas de manejo. Según el boletín de la agencia, la acción permitió revertir la disminución de test drives que se registraba en concesionarios.

Papa John’s participó con ‘Living in a Pizza’, una iniciativa que utilizó datos y geolocalización para identificar lugares de la ciudad con formas triangulares similares a una porción de pizza y transformarlos en beneficios dentro de su aplicación.

Farmacias Económicas también fue reconocida en los Lux Awards

Otro de los trabajos destacados fue ‘A Drugstore in Your Pesebre’, desarrollado para Farmacias Económicas, marca que recibió el reconocimiento Creative Brand of the Year.

La campaña instaló minifarmacias en pesebres ecuatorianos y utilizó esos espacios como puntos desde los cuales 3 500 familias podían escanear un código QR, realizar sus pedidos y recibirlos en casa, según la información proporcionada.

Esta misma iniciativa había obtenido en junio de 2026 un León de Plata en Creative Commerce en Cannes Lions, el primero conseguido por BeFlamingo, de acuerdo con el boletín.

Posteriormente, el trabajo alcanzó diez presencias en el shortlist de los Lux Awards 2026.

La cultura local forma parte del enfoque creativo de BeFlamingo

BeFlamingo vincula los resultados obtenidos con una estrategia creativa que utiliza referencias de la cultura ecuatoriana como punto de partida para desarrollar campañas.

“Para nosotros, crear desde Ecuador significa mirar lo que nos rodea, entender nuestra cultura y encontrar en ella insights únicos que pueden convertirse en ideas capaces de viajar por el mundo”, señaló Isabella Durán, CEO y fundadora de BeFlamingo.

La agencia también atribuye su desempeño al trabajo conjunto entre estrategas, creativos, productores, brand partners, clientes y aliados, así como a la diversidad de perspectivas dentro de sus procesos.

“Hacer creatividad desde Ecuador no significa pensar más pequeño. Significa tener algo propio que decir y encontrar la manera de que el mundo quiera escucharlo”, agregó Lupas Celis, CCO de BeFlamingo.

Una agencia independiente con sede en Quito

BeFlamingo es una agencia independiente con sede principal en Quito, liderada por Isabella Durán. Su trabajo integra estrategia, creatividad, producción y colaboración con marcas.

La agencia fue fundada hace seis años, según la información proporcionada para esta publicación. Los reconocimientos obtenidos en Cannes Lions y Lux Awards forman parte de una etapa en la que BeFlamingo busca aumentar la visibilidad de trabajos desarrollados desde Ecuador en escenarios internacionales.

La edición 2026 de Lux Awards dejó como resultado para la agencia tres Grand Prix, 28 presencias en shortlist y el reconocimiento como Agencia del Año.