Banco Guayaquil fortalece su patrimonio con 150 millones de dólares para impulsar su crecimiento

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Banco Guayaquil anunció un fortalecimiento patrimonial por USD 150 millones, el más importante registrado en la historia de la institución. La estrategia busca respaldar su crecimiento sostenible, ampliar la capacidad de financiamiento y consolidar una estructura financiera que permita acompañar las necesidades de personas y empresas en Ecuador.

Un aumento de capital para fortalecer la operación

El fortalecimiento patrimonial de Banco Guayaquil contempla dos acciones. La primera corresponde al incremento del capital suscrito y pagado en 100 millones de dólares, con lo que pasa de 715 millones a 815 millones de dólares.

La segunda considera una emisión de Obligaciones Convertibles en Acciones (OCAs) por hasta 50 millones, destinada a reforzar el Patrimonio Técnico y sostener el crecimiento de largo plazo.

El aumento de capital incorpora un financiamiento sindicado estructurado por Banco Santander y otorgado por Bladex, Ficohsa, Lafise, Towerbank, Prival y Santander a Corporación MultiBG, principal accionista de la entidad. Los recursos serán destinados a Banco Guayaquil para atender la suscripción de las acciones correspondientes.

Indicadores respaldan el crecimiento sostenible

La estrategia se apoya en el desempeño financiero de Banco Guayaquil. Al cierre del primer semestre de 2026, sus activos alcanzaron 13 620 millones de dólares, mientras la cartera de crédito llegó a USD 7 456 millones y los depósitos del público sumaron 8 299 millones de dólares. La utilidad neta, por su parte, se ubicó en 83 millones de dólares.

Estos resultados, junto con sus indicadores de solvencia, rentabilidad y liquidez, respaldan la estrategia de crecimiento sostenible del banco en Ecuador. El fortalecimiento patrimonial permitirá acompañar la expansión de la cartera de crédito y aumentar la capacidad de financiamiento dirigida a personas y empresas.

Más capacidad para innovación e inclusión financiera

La nueva estructura también busca generar mayores capacidades para impulsar la transformación digital, innovación e inclusión financiera. Guillermo Lasso Alcívar, presidente ejecutivo de la entidad, destacó que la estrategia responde a una visión de largo plazo y a la confianza en las oportunidades que atraviesa Ecuador.

Con este fortalecimiento, Banco Guayaquil apunta a consolidar su capacidad de crecimiento y continuar respaldando el desarrollo económico del país. La estrategia refleja, además, la confianza de sus accionistas en la solidez financiera de la institución y en su capacidad para seguir creando valor para clientes, accionistas y Ecuador.