Avianca solicita rutas Quito–Santa Rosa y Cuenca–Guayaquil

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Avianca solicitó permisos para operar dos nuevas rutas nacionales en Ecuador: Quito–Santa Rosa y Cuenca–Guayaquil. Las operaciones están sujetas a la aprobación de la autoridad aeronáutica y, de concretarse, ampliarían las alternativas de conexión entre distintas regiones del país.

Según la información entregada por la aerolínea, las nuevas rutas representarían un incremento del 30% en la capacidad del mercado doméstico ecuatoriano. La propuesta busca atender desplazamientos relacionados con negocios, turismo y visitas familiares.

La solicitud contempla un vuelo diario en cada ruta, operado con aeronaves de la familia A320. Ambas conexiones también incorporarían el servicio Business Class Americas, que actualmente forma parte de las rutas domésticas operadas por la compañía en Ecuador.

Avianca propone conectar Quito con Santa Rosa

La ruta Quito–Santa Rosa busca mejorar la conexión aérea de la provincia de El Oro con la capital ecuatoriana.

Avianca señala que Santa Rosa tiene relevancia para la zona sur del país por su actividad productiva y ubicación geográfica. Bajo esa perspectiva, la nueva operación permitiría ampliar las opciones de movilidad entre esa zona y Quito.

La segunda solicitud corresponde a Cuenca–Guayaquil, una conexión que, según el documento presentado por la compañía, busca fortalecer el vínculo entre dos ciudades con actividad económica, comercial y turística.

“Santa Rosa es una ciudad estratégica para la zona sur del país por su actividad productiva y su ubicación geográfica, mientras que Cuenca y Guayaquil mantienen una dinámica constante de intercambio empresarial, turístico y académico”, señaló Juan Francisco Ortiz, Country Officer de Avianca en Ecuador.

El ejecutivo agregó que las rutas planteadas buscan facilitar la movilidad, contribuir al desarrollo regional y ampliar las alternativas para el turismo.

Las nuevas rutas tendrían vuelos diarios

De acuerdo con la solicitud mencionada en el boletín, Quito–Santa Rosa y Cuenca–Guayaquil contarían con una frecuencia diaria cada una.

Los vuelos serían operados con aeronaves de la familia A320. Avianca también prevé ofrecer Business Class Americas en ambos trayectos, como parte de su propuesta para pasajeros de negocios.

La operación, sin embargo, todavía depende de la autorización correspondiente. Por esa razón, la propuesta debe entenderse como una solicitud de nuevas rutas y no como el anuncio de vuelos ya aprobados o disponibles para compra.

Ese matiz resulta relevante para los pasajeros interesados en las conexiones, ya que el documento no establece una fecha de inicio de operaciones ni informa sobre horarios o tarifas.

Avianca proyecta ampliar su capacidad doméstica en Ecuador

La compañía estima que las dos rutas permitirían aumentar en 30% la capacidad del mercado doméstico ecuatoriano. Esa proyección forma parte de la información proporcionada por Avianca dentro de su solicitud de expansión de conectividad.

Entre enero y junio de 2026, según la aerolínea, más de 1,4 millones de pasajeros viajaron dentro, desde y hacia Ecuador en vuelos operados por la compañía.

Avianca enmarca las nuevas solicitudes dentro de su estrategia de largo plazo en el país y plantea que una mayor conectividad puede acercar regiones y facilitar los desplazamientos relacionados con actividades productivas, comerciales y turísticas.

El documento también señala que la empresa forma parte de Star Alliance y Grupo Abra y que su operación de pasajeros supera las 160 rutas y 700 vuelos diarios, con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.

La siguiente etapa para las conexiones Quito–Santa Rosa y Cuenca–Guayaquil dependerá de la aprobación de los permisos solicitados. Hasta entonces, frecuencias, fecha de inicio y condiciones comerciales definitivas deberán considerarse pendientes de confirmación.