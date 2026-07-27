Avianca conecta a 350 000 pasajeros con destinos clave de EE.UU., México y Canadá

Entre el 1 de junio y el 19 de julio, Avianca movilizó más de 350 000 pasajeros hacia Estados Unidos, México y Canadá.
Este número refleja la sólida capacidad de la aerolínea para responder de manera flexible y eficiente a eventos de gran magnitud en las Américas.
Durante este periodo, Avianca conectó con diez de las dieciséis ciudades sede del torneo. De ellas, Nueva York, Miami, Boston, Dallas, Ciudad de México, Monterrey y Toronto contaron con vuelos directos desde Colombia. Además, Los Ángeles, San Francisco y Houston se atendieron desde El Salvador y Guatemala.
Con este volumen de operación adaptado a las dinámicas del pasajero actual, la aerolínea no solo garantizó un servicio consistente, sino que reafirmó su compromiso de ser el puente para conectar los momentos más importantes del deporte con sus destinos clave en el continente.
Avianca, como aerolínea oficial de la Selección Colombia masculina, acompañó a su hinchada con iniciativas diseñadas para llevar la experiencia del torneo al viaje de los hinchas en aire y tierra:
Nuestra capacidad para adaptar la operación a un acontecimiento de esta magnitud ratifica que Avianca es la aerolínea clave para conectar con los momentos que hacen historia.
La aerolínea continuará fortaleciendo una red robusta, flexible y confiable para asegurar que cada vez que la región se mueva por sus grandes pasiones, lo haga con el sello del servicio de Avianca.