El reconocido cantante, compositor y productor mexicano Aleks Syntek llega a Quito para celebrar sus 35 años de carrera artística con un espectáculo que promete emociones, recuerdos y música en vivo de primer nivel. El show se realizará el 26 de septiembre en el emblemático Teatro San Gabriel, como parte de su gira internacional TOTAL Syntek Tour – 35th Aniversario.

Un regreso esperado después de dos décadas

Syntek, considerado uno de los exponentes más influyentes del pop en español, regresa a Ecuador tras casi 20 años de ausencia en los escenarios nacionales. Los asistentes podrán revivir sus más grandes éxitos, como Duele el Amor, Sexo, Pudor y Lágrimas, Intocable, Mis Impulsos Sobre Ti y Tu Necesidad, canciones que marcaron generaciones y conquistaron audiencias en toda América Latina.

Trayectoria marcada por la versatilidad

Desde que comenzó a tocar piano y experimentar con sonidos electrónicos a los 11 años, Aleks Syntek ha cosechado una prolífica carrera que incluye dos premios Latin Billboard, múltiples nominaciones a los Grammy Latinos y a los MTV Latinoamérica. Su versatilidad lo ha llevado a componer para artistas como Alejandro Fernández, Enrique Iglesias y Paulina Rubio, y a colaborar con figuras internacionales como Bon Jovi, Kylie Minogue, Fito Páez, Ana Torroja y Rubén Blades.

Además, ha incursionado en la música para cine y doblaje de películas animadas, participando en producciones como Toy Story.

Detalles del evento

Lugar: Teatro San Gabriel – Quito

Teatro San Gabriel – Quito Fecha: 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 Hora: 20:00

20:00 Entradas: disponibles en https://www.superticket.ec/

Quito se prepara para una noche mágica que reunirá a fans de distintas generaciones en un espectáculo íntimo y emotivo, donde la música de Aleks Syntek será la gran protagonista.