Agricultores ecuatorianos muestran su legado en Chokao 2026

Detrás del chocolate elaborado con cacao ecuatoriano existe una cadena que comienza en las fincas y en el trabajo de sus productores. Bajo esta premisa, Nestlé Ecuador participó en Chokao 2026, donde acercó a los visitantes a la historia de Don Agustín Morán, agricultor vinculado a Plan Cacao, quien mostró cómo la producción en el campo se conecta con los productos que llegan a los hogares ecuatorianos.

La experiencia se desarrolló como parte de Cultivando Legados, iniciativa orientada a visibilizar conocimientos, buenas prácticas e historias de las familias que participan en la cadena de valor del cacao en Ecuador. Durante la feria, la propuesta vinculó los productos elaborados con cacao nacional con las personas que están detrás de su cultivo.

Plan Cacao alcanza a más de 7 500 agricultores

Con más de 16 años de trayectoria, Plan Cacao reúne a más de 7 500 agricultores en 11 provincias de Ecuador. El programa trabaja sobre tres pilares: Mejores Fincas, Mejores Vidas y Mejor Cacao, mediante capacitación técnica, productividad y prácticas agrícolas sostenibles.

Los productores vinculados al programa registran un rendimiento promedio de 1,3 toneladas por hectárea al año, frente al promedio nacional estimado de 0,8 toneladas. Estas cifras reflejan el potencial de la asistencia técnica para fortalecer la productividad del cacao ecuatoriano y avanzar hacia sistemas agrícolas sostenibles.

Agricultura regenerativa desde las fincas

Don Agustín forma parte de Plan Cacao desde 2022. En su finca destina 4,34 hectáreas al cultivo de cacao y obtiene una producción aproximada de 130 quintales anuales. Además, aplica prácticas de agricultura regenerativa, entre ellas siembra de árboles frutales y maderables, apicultura y lumbricultura.

Para el agricultor, el cacao representa tanto una fuente de ingresos como un legado para las próximas generaciones. Su experiencia en Chokao 2026 puso rostro a una actividad estratégica que combina conocimiento, productividad y cuidado de las fincas.

Con esta participación, Nestlé Ecuador destacó el trabajo de los productores y su aporte a una cadena de cacao más sostenible, a la calidad de la producción y al desarrollo de las comunidades cacaoteras del país.