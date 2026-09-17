Adidas renueva su tienda en Mall El Jardín y presenta Hyperboost

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Adidas renovó su tienda Performance de Mall El Jardín, en Quito, bajo el concepto internacional Home of Sport y presentó en Ecuador la nueva familia Hyperboost. La actualización del espacio y el lanzamiento forman parte de la propuesta de la marca para conectar deporte, tecnología y uso cotidiano.

La tienda cuenta con 350 m² de piso de venta y fue diseñada para facilitar el recorrido del consumidor mediante recursos de comunicación y una narrativa visual que articula distintas categorías de adidas. Entre ellas están running, training, fútbol y adidas Originals.

Home of Sport llega a la tienda adidas de Mall El Jardín

El concepto Home of Sport busca reunir en un mismo espacio innovación, deporte y experiencia de marca. Según la información entregada por adidas, el formato conecta el pasado, presente y futuro de la compañía y está pensado para diferentes perfiles de deportistas.

La renovación también responde a cambios que la marca identifica en el consumidor ecuatoriano. adidas señala que actualmente existe un comprador con mayor acceso a información, que compara alternativas antes de llegar al punto de venta y espera que los productos deportivos puedan acompañarlo también fuera del entrenamiento.

“Hoy vemos a un consumidor cada vez más informado y conectado, que entiende mejor los beneficios que puede ofrecerle un producto. Busca herramientas que potencien su rendimiento, pero que también puedan acompañarlo en su día a día”, señaló Eduardo Martinez, gerente de Marketing de adidas.

De acuerdo con la marca, esta evolución coincide con una mayor incorporación del deporte a la vida cotidiana, ya sea por motivos relacionados con el estilo de vida, la salud, el bienestar o la intención de mantenerse activo.

adidas Hyperboost conecta running y estilo de vida

La reapertura de la tienda también marcó la presentación en Ecuador de las nuevas adidas Hyperboost, una familia que busca combinar rendimiento deportivo y uso cotidiano.

Según la información de adidas, Hyperboost llega para ocupar el espacio que anteriormente tenía la línea Ultraboost dentro de su portafolio. Su propuesta está dirigida tanto a personas que corren como a consumidores que buscan utilizar un calzado de performance dentro de su vestimenta diaria.

Uno de los componentes de la nueva línea es la espuma Hyperboost Pro, desarrollada a partir de tecnología utilizada en calzado de competición. La marca indica que su diseño busca equilibrar retorno de energía, amortiguación y ligereza, tanto para sesiones de running como para el uso diario.

El modelo también incorpora un mayor volumen de espuma. De acuerdo con adidas, esta característica busca proporcionar más amortiguación y disminuir el impacto en cada pisada. La empresa sostiene que la combinación está orientada a reducir la sensación de fatiga durante la carrera.

Hyperboost se adapta a distintos perfiles de corredores

La propuesta de Hyperboost parte de la idea de que los corredores no necesariamente buscan la misma experiencia ni utilizan un único tipo de calzado en todas sus sesiones.

Para quienes comienzan a correr, adidas plantea un modelo orientado a ofrecer estabilidad y amortiguación. En el caso de corredores con mayor experiencia, la marca señala que puede incorporarse como una alternativa dentro de la rotación de calzado, especialmente durante jornadas de recuperación.

El componente estético también forma parte de la propuesta. adidas vincula el diseño de Hyperboost con la relación creciente entre running, moda y estilo, en un contexto en el que la apariencia del producto también influye en la elección del consumidor.

Dentro del portafolio de la marca, Hyperboost tiene una propuesta distinta a la de Adizero EVO SL. Según el documento entregado, EVO SL está más orientado a velocidad y dinamismo, mientras que Hyperboost prioriza estabilidad y amortiguación.

“Hyperboost representa muy bien hacia dónde está evolucionando el consumidor: quiere rendimiento, tecnología y comodidad, pero también busca un producto que forme parte de su estilo”, agregó Martinez.

Hyperboost ya está disponible en Ecuador

Las nuevas adidas Hyperboost ya están disponibles en Ecuador en todas las tiendas adidas Performance.

Actualmente, la marca cuenta con 14 tiendas en el país, de las cuales siete funcionan bajo el formato Performance. adidas tiene presencia en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo.

La renovación de Mall El Jardín se incorpora a la estrategia de la compañía para actualizar sus espacios físicos y acercar al consumidor a sus diferentes categorías, tecnologías y productos.