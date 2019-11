Zidane: ‘Estoy enamorado de Mbappé’

LEA TAMBIÉN

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no ocultó su admiración por el delantero francés del PSG al que mañana, martes 25 de noviembre, se enfrenta en la UEFA Champions League, Kylian Mbappé, del que confesó que está "enamorado" desde "hace mucho tiempo".

"Lo conozco desde hace tiempo. Estoy enamorado de él, primero como persona, porque vino a hacer una prueba hace mucho tiempo y entonces (esta) no es la primera vez. Es el rival y no puedo decir más", afirmó en su rueda de prensa.



"Mañana viene como rival, entonces lo que me importa es lo que vamos a hacer nosotros. Sabemos el jugador que es, la importancia que tiene en su equipo y hay que estar preparado", añadió sobre Mbappé.



Zidane espera que el PSG salga en el Santiago Bernabéu con Mbappé y también con el brasileño Neymar. "Para mí no cambia nada porque creo que van a jugar Neymar y Mbappé. Nosotros estamos preparados en cualquier caso para jugar contra cualquier equipo".



"El PSG es un equipo muy bueno, creo que va a ser un gran partido. Desde el principio de la temporada no han tenido muchos fallos, han perdido poco en Liga. Veo un equipo en progresión magnífico, lo están demostrando desde el principio. Forma parte de los mejores equipos del mundo", elogió.